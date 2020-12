Nokia lança seu primeiro notebook, o PureBook X14

A Nokia entrou oficialmente no mercado de notebooks e lançou o PureBook X14. O portátil que marca a estreia da empresa no mercado de computadores foi concebido em parceria com uma das principais varejistas da Índia, a Flipkart, e traz características voltadas para produtividade.

O produto chega ao mercado com uma única variantes com tela IPS de 14 polegadas e resolução Full HD com Dolby Vision. O corpo do dispositivo pesa 1,1 Kg e também inclui um teclado retroiluminado.

Fonte: NDTV

Em seu interior, o Purebook X14 conta com especificações modestas, mas que garantem potência para trabalho e algumas tarefas mais pesadas. O dispositivo vem com processador Intel de décima geração, mas não possui uma placa de vídeo dedicada.

Hardware

A CPU utilizada no produto é o modelo de baixo consumo Intel Core i5-10210U, que vem acompanhado de gráficos integrados Intel Graphics UHD 630. As especificações também incluem 8 GB de memória RAM DDR4 de 2666 MHz e um SSD NVMe de 512 GB, o que garante velocidade na hora de rodar o sistema operacional Windows 10.

Fonte: Android Authority

O notebook conta com portas USB 3.1, USB 2.0, USB 3.1, HDMI, Ethernet e também uma entrada de áudio de 3,5 mm. As especificações também incluem Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.1, além de uma webcam com reconhecimento facial.

Em relação à energia, o produto vem com uma bateria de 46.7 WHr e um carregador de 65W. Segundo a Nokia, o PureBook X14 aguenta até oito horas longe da tomada.

Preço e disponibilidade

O primeiro notebook da Nokia será vendido na Índia por meio da Flipkart e estará disponível em pré-venda no país a partir de 18 de dezembro por 59.990 rúpias, cerca de R$ 4.096 em conversão direta. O valor faz parte de uma promoção de lançamento e, futuramente, o dispositivo pode custar até 90.000 rúpias, cerca de R$ 6.144.

Além de trazer um notebook ao mercado, a Nokia está preparando o lançamento de outros dispositivos fora do segmento de celulares, como uma linha Smart TVs.