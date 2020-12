Nonato deixa Ivana boquiaberta ao escancarar segredo íntimo · .

Nonato (Silvero Pereira) terá uma conversa franca com Ivana (Carol Duarte) em A Força do Querer. Depois de salvar a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) de uma dupla de homofóbicos na novela das nove, o motorista de Silvana (Lilia Cabral) abrirá a porta de sua casa para a personagem de Carol Duarte e lhe contará seu segredo.

“Eu entendo você. Tudo isso aqui é Elis Miranda. Na verdade, também sou eu. Agora um sabe o segredo do outro e você pode confiar em mim”, dirá o amigo de Biga (Mariana Xavier) nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima quarta (30).

Surpresa, a prima de Simone (Juliana Paiva) verá o acervo de roupas femininas do novo amigo: “Você usa isso?”, perguntará. O funcionário de Eurico (Humberto Martins) retrucará que adoraria se vestir como Elis Miranda o tempo todo, porém, tem se esconder por conta do preconceito que tem enfrentado a vida toda.

“Eu não posso nem imaginar o tio Eurico vendo isso”, soltará a cunhada de Ritinha (Isis Valverde). “Pois é, por isso, que eu criei esse personagem. É pra conseguir sobreviver”, revelará o motorista.

Troca de figurinhas

Curiosa, Ivana perguntará se Nonato divide os mesmos anseios que ela em relação ao seu corpo. “Eu sei que sou o Raimundo Nonato da Silva e eu gosto. Mas tem uma mulher na minha cabeça. Na minha fantasia, ela tem necessidade de se expressar, e eu expresso ela”, responderá.

“Você acha que sou igual a você?”, questionará novamente a filha de Joyce. Porém, o personagem de Silvero Pereira mostrará sua sensibilidade ao conseguir analisar Ivana após ter tido poucos encontros com ela: “Não, não acho. Eu já percebi que você tem uma questão com seu corpo”, finalizará.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

