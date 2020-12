Nos EUA, Simone Mendes enche três carrinhos de compras com enxoval de Zaya · .

Simone Mendes está passando a reta final da gestação de Zaya em Orlando, nos Estados Unidos. A irmã de Simaria chegou ao último trimestre da gravidez — está com 31 semanas– e tem conseguido ir às compras na cidade. Na terça-feira (29), a cantora de 36 anos foi atrás do enxoval da menina e encheu três carrinhos de compras.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a jurada do The Voice Kids, da Globo, mostrou que tirou parte do dia para ir até uma loja especializada em artigos para bebês. Nos vídeos, ela foi apresentada às novidades — incluindo um produto para dar banho a seco no recém-nascido. “Menina, bota os meninos dentro da água. Está tudo vivo lá no Brasil. Que conversa!”, divertiu-se a sertaneja.

Ao ir para o caixa pagar as compras, a artista filmou três carrinhos cheios com suas escolhas. Na gravação era possível ver roupas, acessórios, babá eletrônica e brinquedos. Na casa, as compras foram espalhadas em uma cama de casal.

Simone Mendes em ensaio gestante para celebrar 31 semanas à espera de Zaya

Simone, o marido Kaká Diniz e o filho Henry, de cinco anos, desembarcaram nos Estados Unidos na semana passada após alguns dias no México. O casal planeja que o nascimento da primeira filha ocorra em Miami. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao ..

“Estou muito feliz de estar nessa reta final. Essa gestação foi muito tranquila. Por conta da pandemia e o cancelamento dos shows, fomos obrigados a ficar em casa e, com isso, consegui ter uma rotina de alimentação e sono muito mais tranquilo do que na época que eu tive o Henry”, considerou ela.

“A única coisa que eu tive, foram enjoos no início da gestação, o que é normal. Agora, estou só finalizando o enxoval da minha pequena e contando os dias para tê-la em meus braços”, declarou. No último trimestre da gravidez, Simone fez um ensaio gestante para celebrar as 31 semanas à espera de Zaya.

Em meio aos preparativos para o nascimento da menina, as irmãs Simone e Simaria seguem divulgando o DVD Debaixo do Meu Telhado e o sucesso do hit Foi Pá Pum nas plataformas digitais.

Veja Simone Mendes em dia de compras para Zaya: