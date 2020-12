Nos pênaltis, Mirassol supera Caxias e avança às oitavas de final da Série D

Foi no sufoco, mas o Mirassol está classificado para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe paulista devolveu o placar do primeiro jogo da segunda fase da competição e venceu o Caxias por 1 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia. Com isso, o duelo se encaminhou para a disputa de pênaltis, onde a equipe do técnico Eduardo Batista triunfou por 3 a 0.

No tempo normal, João Carlos marcou para o Leão, em cabeçada aos 27 minutos do primeiro tempo. Já nas penalidades máximas, o Caxias não converteu nenhuma das cobranças: Diogo Oliveira e Claudinho erraram a meta e Carlos Alberto parou na defesa do goleiro Jeferson. Pelos donos da casa, Patrick mandou na trave, mas Rafael Tavares, Neto e Fabrício garantiram a classificação.

Agora, o Mirassol vai enfrentar o Brasiliense nas oitavas de final da Série D. O time de Brasília venceu o Real Noroeste por 3 a 0 no sábado após um empate em 1 a 1 no confronto de ida. Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Jacaré tem a vantagem de disputar a segunda partida do duelo em casa.

Confira todos os resultados dos jogos da Série D do Brasileirão deste domingo:

América-RN 5 x 0 Coruripe-AL (5 x 1 no agregado)

Mirassol 1 (3) x (0) 0 Caxias (1 x 1 no agregado)

Altos-PI 3 x 1 Rio Branco-AC (5 x 1 no agregado)

Aparecidense 4 x 0 Tupynambas (5 x 1 no agregado)

Gama 1 x 2 Goianésia (3 x 4 no agregado)

River-PI 0 x 1 Galvez (0 x 1 no agregado)

São Luiz 2 x 0 Cabofriense (3 x 1 no agregado)

Fast-AM 1 (6) x (5) 1 Moto Club (3 x 3 no agregado)

Ferroviária 1 x 2 Marcílio Dias (1 x 2 no agregado)

Salgueiro 4 x 0 Vitória da Conquista (7 x 4 no agregado)