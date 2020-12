Nova cepa da Covid-19 é mais infecciosa

Uma cepa recente do coronavírus foi descoberta no Reino Unido. Inclusive, considera-se muito mais contagiosa do que as demais. Por isso, diversos países cancelaram seus voos vindos do território britânico.

Com isso, uma nova preocupação surgiu entre os epidemiologistas. De acordo com o conselheiro científico britânico, essa nova mutação se propaga bem rápido. Por isso, acrdita-se que o aumento recente das hospitalizações causou-se por essa cepa.

Para entender mais sobre o assunto, acompanhe o artigo. Dessa forma, saiba o que a comunidade científica diz sobre a mais recente mutação. Além disso, descubra se há possibilidade de haver outro isolamento.

Um novo tipo do coronavírus

Acredita-se que ela tenha surgido há três meses, em Londres ou em Kent. Portanto, ao que parece, ela se propaga mais rapidamente do que as outras.

A razão disso é o aumento do número de casos de internações nessas regiões recentemente. Por isso, as autoridades de Saúde acreditam que a nova mutação seja a causadora disso.

Entretanto, não há indícios de que ela eleve a taxa de mortalidade. Ou que prejudique as vacinas em desenvolvimento e demais tratamentos. Portanto, as autoridades estão trabalhando com urgência para descartar ou confirmar essas possibilidades.

Nova cepa gera preocupação

O principal motivo da preocupação é que esse tipo do vírus parece ser muito mais contagioso. Inclusive, cerca de 40% a 70% mais fácil de transmitir.

Um doutor afirma que essa mutação já estava em circulação muito antes. Segundo ele:

A nova cepa esteve presente no Brasil, em abril de 2020;

Na Austrália, entre junho/julho de 2020;

E nos Estados Unidos em julho de 2020.

É fato que o coronavírus sofre mudanças de forma bastante acelerada. Então, não surpreende que apareçam novas mutações do vírus. Inclusive, um profissional francês, afirma que já foram encontradas 300.000 variações do vírus.

O que importa é saber se essa recente variação vai mudar a formulação das vacinas. Assim como, a saúde da população.

Voos suspensos

Devido ao nível acelerado de contaminação da doença, os britânicos tomaram uma decisão. Portanto, declarou-se um novo isolamento em parte da Inglaterra e em Londres.

O único modo de tentar controlar a transmissão da recente cepa, é evitando totalmente o contato social. Segundo informações do ministro de Saúde britânico. Dessa forma, a Holanda já cancelou todos os seus voos com passageiros vindos de Londres.

A Bélgica também vai suspender as linhas aéreas e ferroviárias com o país. Além disso, a Alemanha está pensando em fazer o mesmo.