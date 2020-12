Nova escola de tecnologia oferece bolsas integrais para cursos

A escola Skill Lab oferece atualmente cerca de 100 bolsas de até 100% para os cursos de tecnologia. A saber, a instituição faz parte do grupo irlandês de educação SEG (SEDA Education Group).

As aulas começam entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2021. Haverá a transmissão ao vivo para estudantes de todo o Brasil.

Além de promover as aulas em tempo real, a entidade disponibilizará um ambiente virtual e interativo para que a experiência fique ainda mais potente, fácil e dinâmica. Vale lembrar que os cursos possuem a duração máxima de seis meses, por isso denominam-se intensivos.

“O curso habilita profissionais experientes em uma nova área de atuação ou mesmo a iniciar uma nova profissão”, disse o presidente da Skill Lab, Helicon Alvares

De acordo com a escola, o quadro de professores especializados agrega bastante valor aos cursos oferecidos. Ademais, há o fórum que permite o networking, assim como troca de experiências entre os participantes. Também haverá a aplicação de avaliações 100% práticas.

O material online poderá ser conferido pelos estudantes durante seis meses após o término do curso. “Queremos que nossos alunos vivenciem os desafios reais do mercado de trabalho em nossa escola”, afirmou Alvares.

Cursos do EJA com bolsas integrais

O Sesc Amazonas está com o período de inscrições para o Educação de Jovens e Adultos (EJA) aberto. Ao todo, há 55 vagas com bolsas integrais voltadas para estudantes que querem concluir o ensino fundamental ou médio.

Como se trata de uma oferta do Sesc, volta-se prioritariamente para os comerciários e seus dependentes. Além disso, há prevalência para estudantes da rede pública de ensino e que apresentam renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O público manauara que tiver interesse precisa comparecer na Seção de Educação do Sesc AM até o próximo dia 23 de dezembro.

A saber, as bolsas de estudo com 100% de gratuidade fazem parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.

Inscrições

Para se inscrever deve apresentar a cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência (emissão inferior a 60 dias), comprovante de renda e pessoais (RG e CPF) das pessoas que possuem rendimento na residência do candidato.