Nova série do Prime Video mira público jovem com mistura de Lost e As Five · .

De olho no universo teen, público que a rival Netflix domina com um catálogo recheado de opções, o Prime Video estreia nesta sexta (11) o drama The Wilds. Com um elenco liderado por jovens mulheres, a nova série mistura conceitos vistos em produções como Lost (2004-2010) e As Five para entregar uma das melhores atrações do streaming da Amazon em 2020.

Criada por Sarah Streicher, que revelou em painel na CCXP Worlds ter se inspirado após o término de um relacionamento, a série conta a história de um grupo de garotas adolescentes que partem em uma viagem rumo a um retiro no Havaí, mas que acabam ficando presas em uma ilha deserta após o avião que as transportava cair no mar.

O time de protagonistas é formado por Leah (Sarah Pidgeon), Shelby (Mia Healey), Toni (Erana James), Fatin (Sophia Ali), Dot (Shannon Berry), Martha (Jenna Clause) e as irmãs Rachel (Reign Edwards) e Nora (Helena Howard). Todas com origens e criações diferentes, mas que são obrigadas a se unir pela nova e difícil realidade.

As semalhanças com Lost, fênomeno da ABC nos anos 2000, não param apenas no cenário da ilha deserta. Todo o acidente e a experiência das garotas no local fazem parte de uma conspiração ainda maior. Não como a iniciativa Dharma e Os Outros liderados por Benjamin Linus (Michael Emerson), mas sim como um estudo que envolve a psique adolescente.

Esse estudo é o que assemelha The Wilds com as experiências retratadas em As Five, derivado de Malhação – Viva a Diferença (2017). Assim como ambas as produções, a série do Prime Video foca na transição da juventude para a idade adulta e os traumas que suas protagonistas levam consigo. Uma visão mais intimista e madura do que outras atrações do gênero.

Cada uma delas tem o seu motivo pessoal para ir ao retiro. Término de namoro, anorexia, luto, preconceitos e opressão religiosa: tudo faz parte do plano de fundo na vida dessas garotas, e os roteiros de Sarah não deixam nada passar despercebido.

O drama é potencializado pela atuação do elenco, um dos maiores acertos da roteirista. Com exceção de Sophia e Reign, as garotas têm poucos ou nenhum crédito na carreira. A escolha de cada atriz parece ter sido a dedo, e todas entregam o nível de excelência cobrado em uma série de um gigante do streaming –sem contar a diversidade predominante na escalação, algo muito importante nos últimos anos.

A experiência de The Wilds torna-se completa conforme ficam compreensíveis as motivações de quem está por trás do estudo na ilha deserta. Gretchen (Rachel Griffiths) é uma pesquisadora implacável, determinada em provar sua teoria a qualquer custo. Inteligente, ela foge do estereótipo de uma vilã caricata, o que não a torna menos ameaçadora.

No fundo, The Wilds não é uma série para mostrar a experiência de jovens abandonadas em uma ilha deserta. É uma reflexão sobre quão profundos e duradouros alguns traumas podem ser na vida de uma adolescente –e como as pessoas, quando adultas, ainda pensam sobre isso. Como a protagonista Leah diz em um dos episódios: “Ficar em uma ilha não foi o inferno. O inferno é tentar ser uma garota adolescente nesse mundo”.

The Wilds estreia no Prime Video nesta sexta-feira (11). Confira abaixo o trailer legendado: