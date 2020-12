Nova temporada de Fall Guys já chegou e traz tema de inverno

Um dos jogos multiplayer mais nos divertiu nesse ano difícil foi Fall Guys e uma das coisas mais legais é que ele está sempre recebendo atualizações e conteúdo gratuito para quem tem o jogo. Hoje não é uma exceção e o game já disponibilizou sua terceira temporada no PS4 e PC para os seus fãs.

Desta vez há todo um tema invernal, seja nas fases, nas skins ou nas atividades que você deverá fazer para garantir o primeiro lugar e pegar sua coroa. Entre as novidades estão as sete novas rodadas de inverno que estão cheias de novos obstáculos e desafios. São elas:

Ski Fall : escorregue e deslize descendo a encosta gelada para obter pontos precários;

: escorregue e deslize descendo a encosta gelada para obter pontos precários; Tundra Run : uma versão totalmente nova do estilo gangorra, ideal para travessuras na neve;

: uma versão totalmente nova do estilo gangorra, ideal para travessuras na neve; Freezy Peak : um cume em espiral que se delicia em jogar um suprimento infinito de bolas de neve nos competidores;

: um cume em espiral que se delicia em jogar um suprimento infinito de bolas de neve nos competidores; Snowny Scrap : três equipes, três bolas de neve, frio abaixo de zero;

: três equipes, três bolas de neve, frio abaixo de zero; Pegwin Pursuit : Bert está solto! Neste jogo de equipe, seu trabalho é agarrar os menores pinguins enquanto eles circulam pela arena;

: Bert está solto! Neste jogo de equipe, seu trabalho é agarrar os menores pinguins enquanto eles circulam pela arena; Thin Ice : lascas de ladrilhos de gelo ficam entre você e a eliminação instantânea nesta rodada final em alta velocidade;

: lascas de ladrilhos de gelo ficam entre você e a eliminação instantânea nesta rodada final em alta velocidade; Roll Off: este novo confronto pega o movimento perpétuo e os requisitos sofisticados da fase Roll Out e o transforma em uma Rodada Final particularmente complicada.

Agora também há novidade do Crown Ranks, que significa que quanto mais coroas você pega, mais alto seu rank de coroa fica, o que desbloqueia recompensas, incluindo trajes dourados exclusivos.

Como um mimo para os fãs brasileiros, a loja online Chico Rei está vendendo produtos oficiais de Fall Guys. Só na coleção inicial há estampas para camisetas, canecas e até para capas de celular.

Vale mencionar que as coleções da Chico Rei são feitas de forma artesanal com fibra 100% natural de algodão sustentável, além de ser vegana atestada pelo selo PETA. Isso garante que os produtos da linha de vestuário não empregam qualquer tipo de exploração animal em seus processos de produção, seja nos componentes ou nas práticas. Caso tenha se interessado, você pode conferir tudo na loja deles no link!