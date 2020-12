Nova temporada de PUBG traz o menor mapa já visto no jogo

O jogo PlayerUnknown’s Battlegrounds está perto de iniciar a sua décima temporada, que já vai chegar cheia de novidades. O grande foco é facilmente o novo mapa, algo que seus fãs estavam esperando há algum tempo. Só que o interessante é que é bem menor que qualquer outro mapa já visto no game.

Anteriormente, vimos mapas com 8 km por 8 km, 6 km por 6km e até 4 km por km, cada um comportando um número diferente de jogadores por partida. Desta vez, os desenvolvedores resolveram tentar algo ainda menor, com apenas 1 km por 1 km com o mapa intitulado de Haven.

Por seu tamanho ser diminuto, apenas 32 jogadores poderão participar de cada partida nele. A boa notícia é que esse tamanho também ajuda a deixar o mapa mais denso e cheio de prédios e outros detalhes diferentes.

Por isso só, isso abre novas possibilidades de estratégias de onde você pode se esconder, buscar suprimentos ou esperar um inimigo passar para acertá-lo. Basicamente, você pode esperar algo similar ao que vemos nas cidades dos mapas grandes, mas concentrado por todo o Haven em vez de pontos separados.

Além desse mapa, a nova temporada de PUBG trará uma facção de inteligência artificial chamada The Pillar que caçará os jogadores pelas estradas de Haven. Outras novidades incluem um helicóptero que ficará circulando pelo mapa, suprimentos bem guardados e um caminhão fortemente armado e com defesas absurdas.

