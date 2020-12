Há exatos nove anos, o ex-meia Sócrates, ídolo do Corinthians, morreu aos 57 anos. O Timão conquistou o título do Brasileirão de 2011 no mesmo dia, horas depois, inclusive. Como homenagem a um dos maiores nomes da história do Timão, relembre no vídeo acima gols de Sócrates com a camisa do Corinthians.

Sócrates fez história no Corinthians (Foto: Irmo Celso)