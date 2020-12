Novelas têm semana de revelações · .

Segredos virão à tona nos próximos capítulos das novelas. Em Flor do Caribe, Ester (Grazi Massafera) descobrirá um esconderijo na mansão de Dionísio (Sérgio Mamberti) onde o vilão guarda tesouros do passado. Já em A Força do Querer, Joyce (Maria Fernanda Cândido) finalmente ficará sabendo que está sendo traída por Eugênio (Dan Stulbach) e reagirá com ódio.

Estes são alguns dos assuntos do 39º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das tramas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Na novela das seis da Globo, a protagonista descobrirá que seu ex-sogro tem um esconderijo secreto em que guarda diversos artigos roubados da época da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ela encontrará até um item de sua família, e a polícia passará a investigar o idoso.

Em Haja Coração, Camila (Agatha Moreira) receberá uma bomba, que explodirá em seu apartamento. O atentado será até cômico, mas fará parte de mais um plano maligno de Leozinho (Gabriel Godoy).

Na novela das nove, Joyce finalmente entenderá que seu marido está a traindo há muito tempo com Irene (Débora Falabella). Estarrecida ao ver evidências do caso, ela ficará uma fera e expulsará o adúltero de casa.

Já na Record, em Amor Sem Igual, Poderosa (Day Mesquita) terá de lutar para tentar reconquistar Miguel (Rafael Sardão). Decepcionado com as atitudes da protagonista, ele anunciará que se mudará de cidade, o que deixará a ex-prostituta muito abalada.

