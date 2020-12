Novo Fàbregas? Jogador do Arsenal é ‘reforço número 1’ na lista de candidato do Barcelona, diz jornal

Enquanto alguns candidatos insistem em Neymar, o principal favorito à eleição presidencial do Barcelona tem outro alvo prioritário se vencer o pleito em janeiro.

Segundo o jornal inglês Mirror, Joan Laporta deseja contratar Hector Bellerín, lateral-direito espanhol de 25 anos, que atuou na base do Barça antes de se transferir para o Arsenal, aos 16.

Bellerín tem contrato com o time inglês até a metade de 2023, mas estaria disposto a voltar ao Camp Nou e vestir novamente a camisa do Barcelona. A fase terrível do Arsenal, nas últimas posições da Premier League, ajudaria na transferência.

Pessoas ligadas a Laporta teriam conversas em andamento com o Arsenal sobre o futuro de Bellerín. Segundo o Mirror, um acordo na faixa de 22 milhões de libras esterlinas (R$ 151,8 milhões) é cogitado pelos dois clubes.

Joan Laporta é considerado o favorito às eleições presidenciais do Barça, clube que ele já comandou entre 2003 e 2010, em uma fas fases mais vencedoras da história culé.

Bellerín deixou o Barcelona justamente nessa época, ao fim da temporada 2010-11, para se juntar ao sub-18 do Arsenal. Na Inglaterra, o lateral conquistou três vezes a Copa da Inglaterra e mais três edições da Supercopa da Inglaterra.