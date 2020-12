Novo filme de Soderbergh terá relação com Contágio

Nove anos após o lançamento de Contágio, Steven Soderbergh está trabalhando em um projeto que ele definiu como uma “sequência filosófica”. O cineasta revelou o projeto durante uma entrevista recente no podcast Happy Sad Confused, e confirmou que Scott Z. Burns (A Lavanderia) também está de volta para trabalhar com ele novamente.

“Eu tenho um projeto em desenvolvimento no qual Scott Burns está trabalhando comigo, que é uma espécie de sequência filosófica de Contágio, mas em um contexto diferente”, disse Soderbergh. “Você vai olhar para os dois como irmãos, mas com cores de cabelo muito diferentes. Então, Scott e eu estávamos conversando sobre qual seria a próxima história do tipo Contágio que nós faríamos. Estamos trabalhando nisso; provavelmente deveríamos nos apressar um pouco”.

Steven Soderbergh durante as gravações de ContágioFonte: IMDb/Reprodução

O cineasta não deu muitos detalhes sobre o projeto, que aparenta estar em fase inicial de desenvolvimento. Ainda não é possível saber se o filme irá apresentar as consequências após uma pandemia como a vista em Contágio ou se fará outro paralelo com o que foi visto mostrado no longa.

Em Contágio, Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) morre devido às consequências de algum tipo de infecção viral, após seu retorno de uma viagem de negócios a Hong Kong. No mesmo dia, seu filho é infectado pela doença e também morre, porém seu marido Mitch (Matt Damon), parece imune. Conforme o tempo passa e o vírus se espalha pelo mundo, médicos e administradores do Centros de Controle de Doenças dos EUA, precisam correr para identificar o tipo de vírus em questão e então encontrar um meio de combatê-lo. Ao mesmo tempo, a ordem social começa a se quebrar à medida que as pessoas entram em pânico.