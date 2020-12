Novo morador circula pela sede de A Fazenda 12 e assusta peões · .

Os peões de A Fazenda 12 não tiveram uma noite tranquila. Mas, dessa vez, a paz do reality show da Record não foi ameaçada por brigas e, sim, pelo novo “morador”, Diogo. Trata-se de um boneco criado por Biel no último fim de semana que ganhou destaque na sede do programa nesta madrugada, após Tays Reis e Mariano decidirem posicioná-lo em diferentes locais da sede para assustar os colegas de confinamento.

“Mariano, bora botar ele sentado ali na cadeira? Vai ser massa”, disse a cantora baiana, rindo e apontando para a entrada do quarto. “Botar ele sentado ali na cadeira, virado de frente pra porta”, concordou o sertanejo, enquanto os dois comiam sozinhos na cozinha.

Decidida a pregar uma peça nos amigos, a dupla levantou, colocou Diogo na cadeira e arrumou o boneco, que ganhou até um par de botas. “Eu que não vou vir pro banheiro mais”, falou Tays, se divertindo. “Se botar as pernas cruzadas vai ficar muito fofo”, continuou a dona do hit Paredão Metralhadora.

Quando a pegadinha ficou pronta, os dois saíram e disfarçaram, para que ninguém desconfiasse. Jojo Todynho levantou de madrugada para ir ao banheiro e foi a primeira a se assustar com o “novo morador”. “Quem botou essa porra aqui? Vou matar quem fez isso”, disse a funkeira, que chegou a dar um pulo para trás quando viu Diogo.

“Caralho, quem botou esse boneco aqui? Gente, pelo amor de Deus”, se espantou Lipe Ribeiro, ao abrir a porta do quarto. “Foi Jojo, né?”, apostou o influencer. “Não, tomei susto também”, respondeu a carioca. Tays, que estava deitada, não conseguiu segurar o riso, mas também não se entregou.

Os peões ficaram tentando adivinhar quem começou a brincadeira, e Lipe disse que Lidi Lisboa havia contratado um caseiro para ajudá-la a cuidar dos animais. “Mano, graças a Deus você viu, Lipe, eu teria infartado”, respondeu a atriz. “Fala sério, Mateus, foi você?”, perguntou o namorado de Yá Burihan. “Não foi, cara. Eu pensei que vocês tinham feito pra mim porque eu levanto pra fazer xixi toda hora”, explicou o ator, se defendendo.

Tays encarnou um personagem e saiu do quarto só para se assustar e despistar os peões, para que não desconfiassem de que ela estava por trás da armação. Stéfani Bays também saiu do quarto e, quando viu Diogo, decidiu mudá-lo de lugar, sem imaginar que isso assustaria ainda mais os colegas. Mariano levantou e disse que o boneco não estava mais na frente da porta, deixando todos pensando que a casa estava mal-assombrada.

“Cês tão tudo doido, tá amanhecendo ainda. Eu iria infartar se eu acordo de madrugada com aquele boneco ali”, fingiu Mariano. Lidi Lisboa foi a última a dar de cara com Diogo, que já tinha ído parar debaixo do chuveiro.

Veja como foi a madrugada dos peões de A Fazenda 12 e os sustos hilários provocados pelo novo companheiro:

