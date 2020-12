Novo presidente do Conselho do Santos acredita na continuidade no projeto da ‘Nova Vila Belmiro’

Celso Jatene, novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos, diz acreditar que prossigam estudos para a “Nova Vila Belmiro”. O projeto teve a continuidade das avaliações técnicas aprovada pelos conselheiros em reunião realizada no dia 8 de outubro.

No entanto, Walter Torre, proprietário da empresa WTorre, que estava à frente do projeto, faleceu no último dia 11 de dezembro por conta de complicações decorrentes da Covid-19, o que criou um suspense sobre o futuro do empreendimento. Jatene, que ficará à frente da condução dos processos no conselho santista, crê que ele seguirá.

– O que eu ouço dizer, não tenho interlocução direta, e o próprio presidente Ruda me deu a entender isso hoje, é que o projeto vai prosseguir – declarou.

Ainda assim, Celso entende que algumas negociações precisarão ser feitas com a empresa a fim de que o acordo seja vantajoso para ambas as partes.

– O Santos vai fazer uma negociação com a WTorre. Não é só chegar com o investimento e fazer arena. A gente pode fazer um bom negócio pra WTorre e para o Santos, não precisa fazer um bom negócio só pra WTorre. Então, precisa ter uma negociação, que vai desde o valor do ticket, quantas vezes que o Santos pode joga fora da Vila Belmiro… Tem várias negociações em relação a isso – afirmou o conselheiro.

O presidente do Conselho Deliberativo também se preocupa com o período que o Santos pode ter de ficar longe da Vila Belmiro para a realização das obras no estádio.

– Vou dar um exemplo para o torcedor entender. Enquanto estiver construindo a nova arena, o Santos vai jogar onde? Vai ter liberdade para escolher onde quer jogar ou vai ter que jogar na arena da WTorre, em São Paulo? Precisamos saber isso. Essa negociação toda vai ser feita pelo Comitê de Gestão e o Conselho Deliberativo vai acompanhar de perto para que, se a gente puder, possa contribuir com alguma coisa ou minimamente o torcedor possa saber para acompanhar – pontuou Celso Jatene.

Responsável pela condução dos processos dentro do Executivo santista, o Comitê Gestor do clube, que assumirá a administração no dia 1º de janeiro, conta com Rafael Leal, Secretário de Cultura da prefeitura de Santos. O seu acesso no governo municipal é visto como fundamental para a facilitação de processos públicos referentes ao projeto da “Nova Vila”.