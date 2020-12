Novo presidente do Santos, Rueda diz que tem a intenção de rescindir com Robinho

O novo presidente do Santos, Andres Rueda, foi firme em relação ao contrato suspenso do atacante Robinho. Condenado em segunda intenção por violência sexual, o jogador terá o vínculo rescindido, segundo o mandatário do Alvinegro.

– Não tive acesso ao contrato, mas até onde sei foi suspenso, dois ou três meses, salário pequeno. Gente, isso aí acabou. Para poder recorrer é um ano. Situação ruim para jogador, clube, torcida. Não deu, não deu. Paciência, uma pena – afirmou Rueda.

Mesmo com os advogados de Robinho insistindo na absolvição em terceira instância, Rueda não quer esperar um novo resultado.

– Até 31/12 quem dirige o clube é Orlando Rollo. Quando sentarmos lá, vamos equacionar e ver no momento a situação do Robinho. A apelação dura um ano, não podemos ficar amarrados sob absolvição ou não. Para mim, assunto está encerrado a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância – comentou o novo presidente.

Robinho assinou contrato com o Santos em outubro. Semanas depois, após ter conversas grampeadas, que sinalizavam envolvimento em crime de estupro coletivo contra uma mulher de origem albanesa, teve o vínculo suspenso.

Andres Rueda foi eleito com mais de 48% dos votos neste sábado, na Vila Belmiro. Ele comandará o triênio 2021-2023 do clube ao lado de José Carlos Oliveira.