novo presidente do São Paulo quer ‘enxugar’ folha de mais de mil funcionários em 2021

Julio Casares já trabalha em conjunto com Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, na transição de mandato no São Paulo para iniciar 2021 mais afiado na gestão. Entre as ações do presidente eleito está “enxugar” a folha de funcionários, reduzindo, assim, os gastos.

A informação é do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no Yahoo! nesta terça-feira (22).

Hoje, o São Paulo tem 1.050 funcionários, entre jogadores dos departamentos de futebol masculino, feminino e base, comissão técnica e integrantes das áreas de comunicação, marketing etc.

O estafe de Casares, que chegou ao poder após a eleição no último dia 12, considera esse número bastante elevado. A ideia é reduzir e bem o contingente a partir de 1º de janeiro, sem impacto nos resultados internos do clube.

A plano é fazer o São Paulo lidar com um universo de 800 funcionários, considerando os jogadores dos três setores do futebol (masculino, feminino e base) e outras áreas. Isso traria economia e oxigênio aos cofres do clube também.

Nicola diz que o São Paulo da gestão Leco chegou a ter 1.150 funcionários, conseguiu reduzir para 900 em um determinado momento neste ano, mas, como realizou novas contratações, finalizará 2020 com 1.050 funcionários.

Leco está no poder desde outubro de 2015, quando assumiu um mandato tampão para completar a gestão de Carlos Miguel Aidar, que renunciou, e depois foi eleito em pleito realizado em 2017.