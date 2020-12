Novo zagueiro no Liverpool? Sancho no United? Chelsea gastando mais? Prevendo o mercado do ‘Big 6’ da Premier League

A um mês da abertura da janela de transferências de meio de temporada na Europa, os seis principais clubes da Premier League lidam com realidades diferentes em seus elencos. Confira abaixo qual é o cenário de cada um dos integrantes do ‘Big 6’, entre posições em que mais precisam de reforços, alvos e sugestões de reforços.

Big 6 da Premier League Getty Images

Orçamento: mínimo, mais aquilo que o clube conseguir na venda de jogadores.

Necessidades do time: o clube sofreu com lesões em seus zagueiros titulares – Virgil Van Djik e Joe Gomez. Está bastante claro que a defesa é a área que o Liverpool deve dar mais atenção na próxima janela de transferências.

Principais alvos: zagueiro do RB Leipzig, Dayot Upamecano é considerado o substituto ideal para Van Dijk e Gomez, mas o francês vai custar mais de 50 milhões de libras em janeiro – um valor que provavelmente será muito alto para o Liverpool devido ao impacto da pandemia nas finanças do clube. A contratação por empréstimo, ou um acordo mais barato por um zagueiro experiente pode ser o meio-termo para conseguir o reforço de que o técnico Jurgen Klopp precisa.

Quem deve sair: com as lesões atingindo o Liverpool com força, Klopp está empenhado em manter seu time unido em janeiro. Mas com uma abundância de opções de ataque, o clube pode ser seduzido por ofertas pelos atacantes Xherdan Shaqiri e Divock Origi, especialmente se os valores ajudassem a financiar a vinda de um zagueiro.

Novos contratos: Georginio Wijnaldum estará sem contrato ao término da temporada, e Klopp quer continuar com o holandês no elenco. Até agora, as negociações não avançaram – Mark Ogden

Um jogador que deveria ser contratado: Perr Schuurs, 21, Ajax. Já fortemente ligado a uma transferência para o Liverpool e faz sentido: o zagueiro daria a Klopp uma atualização defensiva instantânea na ausência de Van Dijk e Gomez, e é um substituto perfeito quando os dois estiverem totalmente recuperados. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: o único limite é a restrição do Fair Play Financeiro da Uefa.

Necessidades do time: Pep Guardiola disse que gostaria de um atacante para cobrir Sergio Aguero e Gabriel Jesus, mas o City não tinha dinheiro para isso. O histórico de lesões de Benjamin Mendy significa que eles também precisam de um lateral-esquerdo.



Principais alvos: Lionel Messi permanecerá no radar do City até assinar um novo contrato com o Barcelona e, embora não vá para o Eithad no meio da temporada, pode começar a conversar com clubes fora da Espanha a partir de janeiro. Lautaro Martínez, da Inter de Milão, é outro atacante que desperta o interesse do City, mas pode custar cerca de 80 milhões de libras.

Quem deve sair: Eric García ainda está se recusando a assinar um novo contrato antes que o vínculo atual termine em junho do ano que vem, e é provável que o Barcelona faça outra proposta após perder a chance de contratar o jogador na última janela. O City quer que o valor de 22 milhões de euros seja pago integralmente para liberar o jogador.

Novos contratos: Aguero ficará sem contrato em junho do ano que vem, mas o City espera chegar a um acordo de curto prazo com um dos maiores ídolos da história do clube. Rumores de que Fernandinho pode ir para a MLS no ano que vem também estão circulando, já que o jogador de 35 anos não terá o contrato renovado. – Rob Dawson

Um jogador que deveria ser contratado: Wissam Ben Yedder, 30, Monaco. Possivelmente um dos melhores finalizadores do futebol europeu. Aos 30 anos, ele não oferece valor de revenda, mas como um atacante perspicaz e clínico com excelente movimentação na área, ele contribuiria muito para o time de Guardiola. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: 20 milhões de libras, mais aquilo que conseguir com a venda de jogadores.

Necessidades do time: o Chelsea gastou mais de 220 milhões de libras durante a janela de junho, então o técnico Frank Lampard continuará usando esses jogadores. Não há áreas que precisem ser fortalecidas.

Principais alvos: Declan Rice, jogador do West Ham, é um sonho antigo do Chelsea, mas não espere uma transferência em janeiro. Qualquer negócio envolvendo Rice provavelmente terá de esperar até o meio do ano que vem e pode custar mais de 80 milhões de libras. Será um janeiro tranquilo em Stamford Bridge em termos de chegadas.

Quem deve sair: Olivier Giroud quer mais minutos de jogo para garantir que estará na convocação da França para a Eurocopa de 2020, mas Lampard está tentando convencer o francês a ficar. No entanto, os defensores Marcos Alonso, Emerson e Antonio Rudiger podem sair. Enquanto isso, o Chelsea deve perder Kepa Arrizabalaga por pouco dinheiro, já que o espanhol não é nem o titular do time mais, tendo caído na hierarquia para Édouard Mendy.

Novos contratos: Thiago Silva pode receber uma extensão de contrato, já que ele só assinou por um ano com os Blues. O zagueiro de 36 anos impressionou Lampard após sua vinda do Paris Saint-Germain. – Mark Ogden

Um jogador que deveria ser contratado: Declan Rice, 21, West Ham. Provavelmente não será em janeiro, dado o quanto o clube já gastou, mas o jogador que melhoraria o clube instantaneamente é o jovem inglês – Jon Molyneux-Carter.

Orçamento: 50 milhões de libras.

Necessidades do time: Ole Gunnar Solskjaer queria um zagueiro e um lateral direito experiente, com ambas as posições ainda sendo uma prioridade nas próximas janelas. O United está disposto a gastar em janeiro, apesar da pandemia de coronavírus que está afetando as finanças do clube, mas apenas se surgir a oportunidade certa.

Principais alvos: Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, ainda está no topo da lista de desejos de Solskjaer, mas não houve indicação do Borussia de que o clube está disposto a reduzir a pedida de janeiro, que foi de 108 milhões de libras. O zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, também é um alvo, mas o United também pode ter de esperar até o meio do ano que vem para contar com ele.

Quem deve sair: o United está disposto a ouvir eventuais ofertas por Marcos Rojo e Phil Jones, ambos deixados de fora da lista de inscritos na Champions League. O terceiro goleiro Sergio Romero também está ansioso para sair, mas seu futuro dependerá do que o clube fará com Dean Henderson. O empréstimo de Odion Ighalo do Shanghai Shenhua também está prestes a expirar.

Novos contratos: Jesse Lingard e Juan Mata podem começar a negociar com clubes de fora da Inglaterra a partir de janeiro se as opções de um ano em seus contratos não forem ativadas. – Rob Dawson

Um jogador que deveria ser contratado: Dayot Upamecano, 22, RB Leipzig. Com o Manchester United sendo uma das poucas potências que ainda tem dinheiro para visar o topo do mercado, mesmo em janeiro, não seria nenhuma surpresa se eles fizessem um esforço para contratar o zagueiro do Leipzig. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: mínimo, além do que conseguir com venda de jogadores.

Necessidades do time: José Mourinho tem se gabado repetidamente da qualidade de seu time, o que significa que grandes mudanças são improváveis. Ele provavelmente gostaria de ter outro zagueiro, enquanto o clube pode pensar em renovar suas opções de meias, mas isso parece mais provável para p meio do ano que vem do que em janeiro. Dito isso, nunca podemos descartar a vontade do presidente Daniel Levy de fechar negócios. Tudo pode acontecer.

Principais alvos: o Tottenham não conseguiu chegar a um acordo com a Inter de Milão pelo zagueiro Skriniar, e ele continua a ser a opção preferida de Mourinho, mesmo custando 55 milhões de libras. O Tottenham também monitora o capitão do RB Leipzig, Marcel Sabitzer, e Dominik Szoboszlai, do Red Bull Salzburg, entre vários outros meias.

Quem deve sair: a grande pergunta é o que vai acontecer com Dele Alli. Restrito às partidas da Europa League, Alli deve decidir se vai ficar e lutar por seu lugar ou tentar garantir minutos em outro clube para não perder vaga na seleção inglesa que disputará a Eurocopa. O Tottenham também pode rescindir o empréstimo de Gedson Fernandes e mandá-lo de volta ao Benfica, já que o jovem de 21 anos só foi titular em uma partida esta temporada.

Novos contratos: o Tottenham está confiante de que vai conseguir renovar com o atacante Heung-Min Son, embora o tempo esteja do lado deles, visto que seu contrato termina apenas em 2023. O contrato de Danny Rose termina no em junho, mas ele deve deixar o clube. – James Olley.

Um jogador que deveria ser contratado: Sven Botman, 20, Lille. Um dos principais zagueiros da Ligue 1 nesta temporada, após ser contratado do Ajax por 8 milhões de euros. Com apenas 20 anos, Botman é bom no jogo aéreo e confortável com a bola nos pés, além de ser um zagueiro canhoto, que poderia preencher a lacuna deixada por Jan Verthongen. – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: mínimo, além do que conseguir com venda de jogadores.

Necessidades do time: no final das contas, o Arsenal precisa de reforços em vários setores, mas Arteta queria dois volantes na janela de meio de ano e só conseguiu um (Thomas Partey). Ele pode priorizar essa posição, além de contratar outro zagueiro caso o clube consiga vender alguns jogadores que não são aproveitados.

Principais alvos: o Arsenal teve uma oferta rejeitada pelo meio-campista Houssem Aouar, do Lyon, e segue interessado. Os Gunners também estão monitorando Szoboszlai, junto com uma série de outros clubes pela Europa.

Quem deve sair: em um mundo ideal, o Arsenal receberia ofertas por Mesut Ozil e Sokratis Papastathopoulos antes de seus contratos expirarem em junho do ano que vem. O lateral Sead Kolasinac deve ser negociado, enquanto os jovens William Saliba e Emile Smith Rowe podem ser emprestados para ganhar minutos. O goleiro Matt Macey, terceira opção de Arteta, também deve deixar o clube.

Novos contratos: negociações com Shkodran Mustafi estão paralisadas, mas o clube ainda não perdeu as esperanças. O Arsenal também quer estender o contrato de Folarin Balogun, uma vez que seu vínculo termina ao fim da temporada. – James Olley

Um jogador que deveria ser contratado: Rodrigo de Paul, 26, Udinese. O clube italiano não é novato no mercado de transferências e seria muito difícil vê-lo vender seu melhor jogador, mas não há dúvida de que o meio-campista argentino, com sua criatividade e versatilidade no último terço do campo, melhoraria uma equipe que tem dificuldades para criar oportunidades de gol. – Tor Kristian-Karlsen.