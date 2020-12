Nubank lança #MeuNu2020 com retrospectiva do ano para cada cliente

O Nubank lançou o #MeuNu2020, uma retrospectiva interativa sobre os hábitos de consumo de cada cliente do roxinho. Para se aproximar de seus clientes e recordar as boas conquistas do ano, o banco lançou um quiz interativo para melhor definir o seu grupo de consumo.

O questionário é bem simples e te faz refletir sobre o que você comprou com o cartão ao longo de 2020. Ciente das condições atípicas do ano, o banco preparou um conjunto de perguntas especiais para gerar questionamentos sobre quais foram os ganhos pessoais ao ficar em casa por tempo prolongado.

Você pode ter sido um “mestre cuca” da pandemia, um amigo próximo das crianças da casa, um apaixonado por bichinhos de estimação, ter jogado videogame diariamente ou praticado exercícios regularmente dentro de casa. Dentro dessas possibilidades, o Nubank questiona qual foi a maior conquista feita neste ano e qual a responsabilidade do seu cartão nesta nova fase da vida.

Nubank/Divulgação

“O ano de 2020 foi intenso, repleto de aprendizados que fizeram com que nós nos reinventássemos como indivíduos, adotando novos hábitos ou acentuando outros.”, comenta Paulo Vendramini, executivo líder de marketing de produto do Nubank. “A proposta desse quis de retrospectiva do Nubank é mostrar que, mesmo à distância, descobrimos uma série de coisas que nos aproximaram.”, completou.

Ao finalizar o questionário, o usuário é levado para uma página de resultados recheada de informações. A primeira delas é o tipo de consumidor que as respostas dadas geraram, logo acompanhada por uma grande quantidade de dados de consumo de toda a base de clientes do banco — como quantidade de pedidos de delivery, compras por entrega, estatísticas do comércio digital e mais.

A pandemia está sendo um período difícil e ainda sem previsão para acabar, e o quis é um bom momento de descontração para relembrar alguns dos bons momentos. Para conferir, basta acessar o site do Quis #MeuNu2020.