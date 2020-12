Nubank lança NOVO seguro de vida com mensalidade média de R$ 9

Neste mês de dezembro, o Nubank ingressou no mercado de seguro de vida. O serviço será liberado aos poucos, de forma gradativa, para mais de 30 milhões de clientes da conta digital e cartão de crédito. O serviço será liberado por meio do aplicativo.

“O Nubank Vida é um seguro de vida do jeito Nubank: simples, acessível, fácil de usar e que deixa você totalmente no controle. Ele conta, claro, com toda a experiência do Nubank, que inclui um atendimento incrível e disponível a qualquer hora, em todos os dias da semana”, diz a fintech.

O novo seguro disponibilizado pelo banco foi possível após uma parceria com a seguradora americana Chubb. Agora, a fintech abriu a opção chamada de Nubank Vida. Antes de realizar a contratação, o serviço pode ser simulado por meio do próprio aplicativo para o cliente ter ideia de quanto o serviço fica por mês, de acordo com sua necessidade. O preço médio dos planos é de R$ 9.

“Com preços que cabem no seu bolso, uma experiência totalmente digital e um produto personalizável, nós reinventamos o seguro de vida. Este é o nosso primeiro passo para revolucionar o mercado de seguros”, diz a Nubank.

Segundo o CEO do Nubank, o colombiano David Vélez, a ideia é que o seguro de vida seja 100% personalizável, visando “abandonar pacotes pré-definidos e a linguagem técnica e cheia de asteriscos dos contratos convencionais de seguros, que só encarecem e dificultam o processo”. Segundo ele, os usuários do serviços terão autonomia para “só pagar o que realmente valorizam e utilizam”.

Cobertura do Nubank Vida

Cada cobertura que você escolhe para incluir em seu seguro de vida indica uma situação hipotética em que você ou seus beneficiários receberão, em dinheiro, um valor caso ela se concretize.

Cada uma das coberturas que oferecemos é específica para um caso – explicamos cada uma delas abaixo.

Cobertura de morte natural ou acidental

Representa o valor total do seu seguro de vida que será recebido pelos beneficiários indicados no contrato do seguro no caso de morte do titular (quem contrata o seguro de vida), seja de causa natural ou acidental.

Ou seja: no caso de morte, os beneficiários recebem 100% do valor do seguro de vida; cada um recebe a porcentagem definida por você em nosso aplicativo.

Lembrando: Apenas para morte natural, existe uma carência (isto é, o prazo para que a cobertura passe a valer) de três meses.

Assistência funeral do titular

Essa cobertura pode ser a assistência de todo o serviço funerário em si ou o reembolso, de R$ 5 mil, dos gastos com o funeral do titular. Não existe carência para essa cobertura.

Hospitalização por acidente

Essa é uma opção de cobertura que garante pagamento em caso de internação por acidente. Se você ficar por mais de 48 horas no hospital por conta de algum acidente, você recebe R$ 150 por cada dia hospitalizado, para usar como quiser. É importante dizer que o pagamento total tem um limite de 90 dias. Não existe carência para essa cobertura.

Invalidez total ou parcial por acidente

Essa cobertura é um valor que você recebe no caso de sofrer algum acidente e perder alguma capacidade, seja física ou mental, de forma total ou parcial.

No caso de invalidez total, o valor pago é aquele da cobertura total por morte; já no caso de invalidez parcial, o valor varia de acordo com o tipo do comprometimento e a tabela detalhada pode ser encontrada nos Termos & Condições. Não existe carência para essa cobertura.

Assistência funeral de familiares

Tal como a assistência funeral do titular, a cobertura também pode ser o serviço funerário em si ou reembolso dos custos do funeral de familiares no valor de R$5 mil por pessoa. Você pode escolher a proteção para seus pais ou cônjuge e filhos. Também não existe carência para essa cobertura.

Como contratar?

Se você já é cliente do Nubank e tem interesse no Nubank Vida, é só colocar seu nome e e-mail na nossa lista de interesse. Assim, logo que ele for liberado para você, te avisaremos. Em breve, todos poderão contratar o seguro de vida.

É possível simular o Nubank Vida, sem contratá-lo?

Sim! Quem já tem acesso ao Nubank Vida pode simular um seguro no nosso aplicativo quando e quantas vezes quiser sem necessariamente contratá-lo.

Como contratar o Nubank Vida?

Na tela inicial do nosso app, escolha a seção Seguro de Vida;

Escolha, na tela de informações sobre o Nubank Vida, a opção “Simular seguro”;

Depois, informe sua profissão – você pode escolher entre as que estão listadas no aplicativo; esse dado é importante para garantirmos que você poderá receber a sua cobertura;

Depois, é hora de escolher o valor total da sua cobertura e itens adicionais, se você desejar algum; conforme você altera o valor da cobertura total e adiciona novas coberturas, o preço que você pagará por mês muda e é indicado no final da tela;

Escolha como você deseja pagar, com cartão de crédito ou a conta do Nubank;

Revise todas as coberturas que contratou e o quanto você pagará por mês, com detalhes de cada custo;

Na tela seguinte, é mostrado o contrato do seu seguro de vida. Leia com atenção!

Depois, é só digitar sua senha de 4 dígitos e pronto – seu seguro será processado e, assim que for confirmado, o banco avisará ao cliente.

Quando seu seguro for confirmado, você pode adicionar seus beneficiários na opção “Adicionar beneficiários”.

Qual o preço?

O valor mensal que cada pessoa titular do nosso seguro de vida vai pagar varia conforme a cobertura total e adicionais contratados e também de acordo com seu perfil de risco, avaliado pela nossa seguradora parceira, Chubb.

“Temos um dos preços mais acessíveis do mercado, e o preço médio inicial do Nubank Vida é de R$ 9 por mês”, diz a fintech.

“Vale lembrar que os pagamentos mensais do Nubank Vida não sofrem reajustes anuais por faixa de idade, como acontece comumente no mercado, pelos primeiros cinco anos; nesse período, ele sofre reajuste somente pela inflação. O valor da cobertura também é reajustado pela inflação”, completa a empresa.

Veja também: Nubank libera R$ 50 de limite para quem deseja seu cartão de crédito