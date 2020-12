Número de casos de coronavírus em SP nos últimos 30 dias é 50% maior que o total

Em São Paulo, o número de casos de coronavírus é 50% maior do que os dados registrados no início da pandemia. Além disso, em apenas 30 dias, o número de confirmados chegou a 196.909.

Enquanto a média diária de casos continua nesse valor, o estado decretou fase amarela. Portanto, ficando até 4 de janeiro. Após esse período, São Paulo deverá ser reclassificado.

São Paulo tem número de casos de coronavírus 50% maior nos últimos dias

Em fase amarela, São Paulo registrou número de casos do Covid-19 50% maior nesses últimos 30 dias. Segundo dados do governo estadual, divulgados no dia 27 de dezembro.

Sendo assim, foram registrados, entre 27 de novembro e 27 de dezembro, 196.909 novos casos. Então, número bem maior do que no início da pandemia, que era de 129.200. Veja abaixo dados desde o ínicio sobre o coronavírus em São Paulo:

Casos confirmados: 1.426.176;

Óbitos: 45.863.

Número de mortes teve queda e média móvel de casos é 50% maior em São Paulo

Neste último domingo, 27, São Paulo registrou uma queda na média móvel de mortes. Na qual, após vários dias de alta, teve uma variação de -17%. Sendo assim, totalizando 119 óbitos por dia durante esse período registrado.

Já os casos diários de Covid-19 por dia é de 6.011. Portanto, registrou-se um valor 13% menor referente há duas semanas. Assim, tem-se como base os exames laboratoriais.

Com as festas de fim de ano, aumenta a procura por testes do Covid-19

No último mês, o número de procura por testes do coronavírus aumentou. Consequentemente, as festas de fim de ano fizeram com que a procura fosse 35% maior.

Entretanto, especialistas citam que os testes do Covid-19, não garantem que a pessoa esteja imune. Além disso, os resultados podem passar para o usuário a falsa sensação de que está tudo bem.

Estado pede conscientização da população

Com o aumento de casos confirmados e óbitos em São Paulo, o secretário da saúde pede conscientização. Segundo ele, o estado está esgotado, contudo a pandemia ainda está com força total.

Sendo assim, é necessário que a população paulista entenda que o momento é crítico. Além disso, é preciso ter conscientização sobre o vírus e continuar com os cuidados. Portanto, garantindo que o coronavírus não propague-se ainda mais.

Dessa forma, continue utilizando máscara e álcool gel. Também não saia de casa sem necessidade e respeite o distanciamento social. Assim, se todos fizerem sua parte a pandemia segue controlada e o número de casos diminui.

Por fim, vale lembrar que o Brasil ainda não tem um plano de vacinação definido.