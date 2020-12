‘Nunca achei que tivesse capacidade para estar lá’, diz campeã do Bake Off Brasil · .

Sem dinheiro para comprar uma mesa de doces para os filhos, Priscilla Grasso decidiu se arriscar na produção caseira de bolos. Com o tempo, a dona de casa aprimorou as técnicas e conquistou o título de campeã da sexta temporada do Bake Off Brasil. Mas ela mesma via a competição gastronômica do SBT como algo bem distante da sua realidade: “Nunca achei que tivesse capacidade para estar lá”.

“Um dia, meu pai falou para realizar a inscrição no programa. Não botei fé, mas deu certo! Estou muito feliz e grata como campeã”, destaca a cake designer em entrevista ao .. Durante o programa, ela conquistou seis vezes o avental de Mestre Confeiteira, reconhecimento dado ao melhor participante do episódio, e ainda venceu quatro desafios técnicos.

Com o desempenho positivo, Priscilla faz uma boa avaliação de sua trajetória na competição: “Os meus pontos altos são foco e rapidez. Como baixo, enxergo o emocional abalado pela falta da família. Ambos foram muito importantes, pois com rapidez e foco me mantive no programa, e a força enviada pela minha família fez com que conquistasse o reality”.

Os ensinamentos dos jurados também contribuíram para a evolução da profissional. “Com a Beca [Milano] aprendi a trazer leveza e sutileza. Ela é uma Barbie! (risos). O Olivier [Anquier] mostrou que estética não é tudo, precisamos sempre equilibrar beleza com sabor”, pontua ela.

A dona de casa celebra a visibilidade conquistada nos últimos meses. “Meus seguidores aumentaram. Hoje sou procurada por empresas para parcerias. Antes, eu os procurava e, na maioria das vezes, recebia ‘não’ como resposta”, rememora.

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as dinâmicas do reality foram adaptadas para a implementação do distanciamento social e a promoção da segurança da equipe. Durante as gravações, Priscilla repetia semanalmente os testes exigidos pela emissora.

Agora, com o título de melhor confeiteira amadora do país, ela realizará o sonho de abrir o próprio ateliê e deixa um recado para quem deseja seguir no universo da confeitaria: “Às vezes desanimamos, mas o importante é não desistir. Altos e baixos todos nós temos, às vezes temos que voltar para nós mesmos e pensar em nossos objetivos e por que caminhamos até aqui”.

“Isso dá forças para lutarmos e não desistimos jamais. Ontem eu era fã do maior programa de confeitaria do mundo, hoje sou campeã dele! Sigam seus sonhos, desistir não é uma opção!”, finaliza.

Confira um trecho da final do Bake Off Brasil:

https://www.youtube.com/watch?v=myAxCvRU34A