‘Nunca deixei de confiar no grupo’

O Grêmio está, pelo quarto ano consecutivo, nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Nesta quinta (3), jogando em casa, o Tricolor derrotou o Guaraní por 2 a 0 e avançou no torneio para encarar o Santos.

A partida também marcou mais um recorde para o Tricolor: os comandados por Renato Gaúcho chegaram ao 15º jogo sem derrota na temporada. No entanto, nem sempre foi assim.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico do clube gaúcho relembro o momento em que as vitórias não estavam vindo para sua equipe e a conversa que teve com o presidente Romildo Bolzan.

“Temos um grupo cheio de garotos. Um grupo de jogadores bem experientes. Lá atrás, quando não vínhamos conquistando a vitória, falei pro presidente ficar tranquilo, quando todos voltassem do departamento médico íamos voltar a vencer”, começou por afirmar.

“Nunca deixei de confiar no meu grupo. Sempre falei pra termos respeito com todos os nossos adversários, pra mim os melhores são eles. Mas vamos com calma, trabalhando sempre”, continuou.

Sobre as partidas invicto, Renato Gaúcho deu os méritos ao elenco. Para ele, todos tem participação na boa fase pela entrega.

“O Grêmio está invicto há 15 jogos pelo grupo. A cada jogo é uma equipe diferente, todos querendo, todos se entregando. As qualidades individuais aparecerem naturalmente”, finalizou.

A próxima partida do Grêmio será no domingo (6). O Tricolor recebe o Vasco, às 16h.