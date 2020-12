Joyce (Maria Fernanda Cândido) botará Eugênio (Dan Stulbach) para correr em A Força do Querer. Após ir ao apartamento de Irene (Débora Falabella) e ver os pertences do marido espalhados por lá, a socialite sairá do salto para enxotá-lo. Furiosa, ela jogará vasos na direção do advogado da novela das nove e o assustará. “Nunca fui traída desse jeito”, gritará a madame.

Com medo de ser ferido, ele fugirá na mesma hora. O barraco típico do programa Casos de Família, do SBT, acontecerá a partir da próxima sexta (11) no folhetim de Gloria Perez.

Chocada com o relacionamento extraconjugal acontecendo bem debaixo de seu nariz entre o marido e sua amiga, a patroa de Zu (Cláudia Mello) chegará irada em casa depois de ver o apartamento de Irene com evidências da traição.

“Sai daqui agora! Nunca mais me dirija a palavra, sai da minha vida”, gritará a madame. Eugênio montará as peças do quebra-cabeça e entenderá que a mãe de Ivana (Carol Duarte) descobriu tudo sobre a traição. “Me ouve, pelo menos!”, pedirá o traidor.

“Não vou ouvir nada, eu já sei de tudo. De todas as pessoas que você poderia ter tido um caso, nenhuma me magoaria tanto”, retrucará a dondoca, destroçada. O irmão de Eurico (Humberto Martins) tentará responder, mas será impedido.

Eugênio (Dan Stulbach) fugirá de mulher traída

Ela elencará todos as peças de roupas dele que terá visto na casa da amante, além dos presentes e bilhetes românticos que Irene terá deixado prontos para serem vistos e lidos pela rival. “Você me fez acreditar que estava com uma conhecida no aquário”, relembrará a tia de Simone (Juliana Paiva).

A essa altura da trama, Ritinha (Isis Valverde) terá revelado que o viu com uma mulher no aquário. “Eu só queria uma chance pra explicar”, reforçará o pai de Ruy (Fiuk). Mas a mulher fina não lhe dará o benefício da dúvida.

“Não vai ter chance nenhuma, você não me deu nenhuma chance e você também não vai ter. Sai daqui!”, gritará. Antes mesmo que o traidor continue com as lamentações, a ricaça começará a jogar vasos na direção dele.

