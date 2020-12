‘Nunca serei o Ferguson de Madri’

Nesta quarta-feira (9), o Real Madrid, na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach, pela Champions League, fez sua melhor partida na temporada. Foi o que constatou Zinedine Zidane na coletiva.

“O objetivo era terminarmos em primeiro. Fizemos uma partida espetacular desde o primeiro minuto. Interpretamos muito bem o jogo. Foi a partida mais completa da temporada, o melhor”, começou por afirmar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Estou contente com a partida porque sabíamos o que poderíamos render. A primeira parte foi espetacular, a segunda também. Tomara que sábado possamos manter e joguemos melhor”, completou o técnico francês.

Sobre a sua continuidade no Real Madrid, Zidane ressaltou que está contente. No entanto, rechaçou a possibilidade de se tornar o ‘Ferguson de Madrid’, em alusão ao treinador escocês que fez história no Manchester United.

“Nunca serei o Ferguson de Madrid. Estou seguro. Quero desfrutar do que estou fazendo. Não sei quanto tempo vou ficar aqui, não penso nisso. Sempre digo que tenho muita sorte em estar em um clube e gosto de estar aqui até nos momentos complicados. Estou há muito tempo na Espanha, em Madrid e quero seguir mais”, finalizou.

Zidane durante entrevista coletiva Jean Catuffe/Getty Images

Com a vitória, o Real Madrid se classificou na primeira colocação do grupo B da Champions. O Borussia Monchengladbach, derrotado, passou em segundo. Os espanhóis jamais foram eliminados na fase de grupos da competição.

O próximo compromisso dos Merengues é no sábado (12), às 17h, no clássico contra o Atlético de Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano. A partida terá trasmissão dos canais ESPN.