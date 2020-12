Há 16 jogos sem perder, o Grêmio conseguiu golear o Vasco por 4 a 0 dentro de casa, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, e retornou para o G-4 do torneio, encostando na liderança do torneio. Ainda assim, uma cena envolvendo Renato Gaúcho e Pepê chamou a atenção.

Depois de substituir o atacante, o treinador brincou sobre um gol perdido pelo mesmo ainda na beira do gramado. “Pepê, eu vou mostrar meu DVD pra você ver o que tem que fazer na frente do goleiro”, falou.

Ao fim da partida, em entrevista à Rede Globo, Pepê comentou o fato, agradeceu ao treinador pela ajuda e revelou que o DVD é bastante utilizado pelo comandante no dia a dia.

“Renato é muito brincalhão. Sempre que pode, mostra um DVD. Quando pode, ele brinca. Fico feliz. O que tenho crescido, é pela ajuda dele”, afirmou.

Em entrevista coletiva, Renato falou sobre a brincadeira e aproveitou para cutucar críticos de seu trabalho que afirmaram que, em outra partida, havia brigado com seu atacante e com Maicon.

“Há um tempo atrás, quando eu brinquei com ele, que saiu chateado por não ter feito gol, alguns cornetinhas falaram que eu tinha brigado com ele. O Maicon saiu de campo chateado, falaram que eu tinha brigado com o Maicon. O mais importante de tudo é nosso ambiente aqui dentro”, disse.

“O comando que eu tenho nesse grupo, há quatro anos, nunca tive problema com nenhum jogador. Hoje mesmo, ele saiu chateado da mesma forma, mas hoje ninguém falou que ele brigou comigo. É a forma dele, tinha pedido para ficar mais um pouco em campo para fazer um gol, falei: ‘Está bom, vou deixar você mais alguns minutos’. E, hoje, ele fez a jogada certa, mas deu um azar muito grande”, finalizou.

O Grêmio, agora, volta suas atenções para a Conmebol Libertadores. Na quarta-feira (9), a equipe recebe o Santos, às 19h15, pela partida de ida das quartas de final do torneio. O FOX Sports transmite a partida ao vivo e com exclusividade.