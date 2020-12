Nuno Espírito Santo ganhou tudo com Mourinho no Porto e hoje faz tira-teima com ‘mestre’

Wolverhampton e Tottenham fecham a rodada pós-Natal da Premier League neste domingo (27), com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports a partir das 16h15 (de Brasília). Além de importante para a briga por competições europeias na próxima temporada, o duelo coloca frente a frente dois treinadores que se conhecem muito bem e há muito tempo.

Se hoje são rivais, Nuno Espírito Santo, dos Wolves, e José Mourinho, dos Spurs, viveram grandes momentos juntos nos dois anos em que trabalharam juntos no Porto, entre 2002 e 2004. Uma época recheada de títulos, que aproximou os dois e sedimentou a relação que permanece ótima até hoje.

Mourinho já tinha um tempo de Porto quando, no início da temporada 2002-03, chegou Nuno Espírito Santo. O então goleiro de 28 anos desembarcou para fazer sombra a Vitor Baía, camisa 1 do clube e também da seleção portuguesa.

O negócio teve participação de Jorge Mendes, hoje um dos super empresários do futebol mundial e que teve em Nuno o primeiro cliente. Antes de entrar no esporte, Mendes trabalhava como DJ em uma discoteca e era também gerente de uma locadora de vídeo. Até que conheceu o goleiro, que o contratou para ser seu agente.

Nuno deixou o Deportivo La Coruña, após cinco anos de contrato, para se juntar ao Porto. E lá viu a carreira deslanchar, ainda que não fosse sempre titular. Em dois anos sob comando de Mourinho, o goleiro levantou cinco títulos, entre eles o bicampeonato português e a cobiçada Uefa Champions League. Foram 24 jogos no período como titular, 13 dos quais sem sofrer gols. Ele, inclusive, marcou uma vez, de pênalti, em uma goleada por 7 a 0 sobre o Varim, na Taça de Portugal.

José Mourinho e Nuno Espírito Santo lado a lado na área técnica durante jogo da Premier League Tess Derry / Getty Images

Após a glória europeia, Mourinho alçou voos maiores. Assumiu o Chelsea, depois Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea novamente, Manchester United e Tottenham, erguendo troféus por onde passou (menos no atual clube, que vive um jejum desde 2008).

Já Nuno ainda ficou no Porto até o fim de 2004, para ser campeão mundial sobre o Once Caldas, e rodou por Dínamo Moscou e Desportivo Aves até voltar ao clube, em 2007, onde encerrou a carreira três anos depois.

Como técnico, o ex-goleiro trabalhou no Rio Ave, de 2012 a 2014, passou a temporada seguinte no Valencia, dirigiu o Porto na sequência e desembarcou no Molineux em 2017 para comandar o Wolverhampton. Campeão da Championship no primeiro ano, levou o clube à Premier League, de onde não saiu desde então.

Hoje, mais de uma década e meia daquelas glórias lado a lado, Nuno e Mourinho fazem o quarto confronto como treinadores, o que significa um tira-teima entre eles. Até aqui, uma vitória para cada lado (ambas na temporada passada, já por Wolverhampton e Tottenham) e um empate, quando o Special One dirigia o Manchester United, em 2018.

Independentemente do resultado, a admiração do pupilo pelo mestre segue intacta.

“Falar de José Mourinho tem um impacto pessoal em mim, porque estava no elenco do Porto nas temporadas 2002-03 e 2003-04. Isso ficará marcado. Quando você tem alguém que te comanda, te dirige, e você acredita na ideia dessa pessoa, isso é para sempre. É o impacto que Mourinho teve em mim. Ele ensinou aquele time como vencer. Desejo sempre o melhor a ele, do fundo do coração”, afirmou o comandante dos Wolves, em entrevista em 2019.