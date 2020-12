NVIDIA Reflex, tecnologia que reduz lag, chega para mais jogos

A NVIDIA Reflex é uma tecnologia das placas GeForce e RTX que medem e reduzem a latência do sistema em jogos competitivos. Além dos títulos já suportados, como Fortnite e Call of Duty: Warzone, outros quatro novos games receberão o suporte: CRSED, Enlisted, Mordhau e Warface.

Ainda sobre a NVidia, a empresa continua com sua promoção para aqueles que fizerem a aquisição da sua nova linha de placas de vídeo da série RTX 30. Os consumidores que comprarem uma GeForce RTX 3080 ou RTX 3090 de revendedores oficiais até o dia 11 de janeiro, levarão uma cópia do jogo Call of Duty Black Ops: Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War é distribuído de graça para quem adquirir uma GeForce RTX em revendedores oficiaisFonte: NVidia

O Reflex é um pacote revolucionário de tecnologias de GPU, monitor G-SYNC e funções in game que medem e reduzem a latência do sistema em jogos competitivos. Entre os jogos que já recebem suporte para ela estão Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Valorant, Destiny 2, e Apex Legends.

Segundo a própria NVidia, em alguns jogos, o Reflex é capaz de melhorar em até 30% o tempo de resposta do jogador. Confira um vídeo abaixo mostrando a diferença do jogo com e sem a tecnologia Reflex em ação:



Fonte: Tecmundo