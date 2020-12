o caminho de Marçal até à Premier League

O Brasil possui diversos jogadores reconhecidos no mundo inteiro, mas muitos deles, ainda que alcancem níveis dos mais altos no futebol, não são famosos em seu próprio país. Este é o caso de Marçal, que aos 31 anos faz sua temporada de estreia na Premier League depois de ter sido contratado pelo Wolverhampton na última janela de transferências.

“A parte boa de não ser tão conhecido no Brasil é que vou de férias e fico tranquilo. Vou para a praia, faço o que eu quero (risos), não fica ninguém em cima”, brinca o zagueiro/lateral-esquerdo em entrevista exclusiva a Natalie Gedra, repórter dos canais ESPN.

Marçal passou por Portuguesa e foi dispensado pelo Corinthians, antes de aprender muito no Grêmio, com destaque para dois nomes: Julinho Camargo, que chegou a comandar o time principal e está hoje na Tombense, e Andrey Lopes, atualmente auxiliar do Palmeiras.

“Tive uma escola com o Julinho Camargo, foi um treinador muito importante para mim. Taticamente, foi o cara que mais me ensinou, junto com o Andrey Lopes, que inclusive agora tem trabalhado no Palmeiras. Foram duas pessoas muito importantes na minha carreira, o que me ajudou muito quando cheguei na Europa. O futebol é realmente um pouco diferente na Europa. Essa escola que eu tive, principalmente com esses dois professores, me ajudou a me adaptar muito rápido. Sem dúvida nenhuma devo um pouco do sucesso que tenho na Europa a esses dois caras, que foram excelentes professores para mim.”

O lateral ainda passaria por Guaratinguetá antes de ir a Portugal, onde defendeu o União Torreense e depois o Nacional, no qual seria adversário de um nome hoje bastante famoso na Premier League: Ederson. O hoje goleiro do Manchester City estava no Rio Ave à época e foi ao Benfica em 2015, no mesmo momento que o lateral-esquerdo.

“Por um acaso coincidiu de morarmos no mesmo condomínio, então íamos treinar juntos muitas vezes. O Ederson, além de um jogador sensacional que todos podem ver, é uma pessoa incrível, um homem muito humilde e tranquilo. É um amigo que fiz no futebol, mas a gente na verdade se conversa bem de vez em quando. É um cara bastante reservado, eu também tenho esse mesmo perfil”, contou o defensor, que sequer atuou pelo time de Lisboa, sendo emprestado a Gaziantepspor e Guingamp, antes de acabar negociado no meio de 2017 com o Lyon.

Alternando-se entre titularidade e reserva, Marçal esteve entre os 11 iniciais da equipe francesa no mata-mata Uefa Champions League, em que o Lyon eliminou Juventus e Manchester City nas oitavas e quartas, respectivamente, caindo só na semifinal para o Bayern de Munique. Depois da campanha memorável, a melhor do clube na história da competição (igualando o desempenho de 2009-10), o brasileiro iria para a liga mais badalada do mundo.

“Eu não pensei duas vezes em vir, porque os Wolves, como todos estão acompanhando no Brasil também, e eu também acompanhava antes de vir, dá para ver o crescimento nos últimos anos, o investimento que tem feito, o projeto é muito bom. Foi fácil aceitar esse convite, principalmente por causa da liga”, disse o jogador, que esteve em campo em oito das 12 partidas do Wolverhampton na Premier League, sendo titular em cinco. Sua próxima oportunidade é nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), quando o time recebe o Chelsea no Molineux, com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

Ganhando fama entre os brasileiros mesmo que com um oceano de distância, Marçal não descarta e ao mesmo não tem como foco uma passagem de maior repercussão no futebol brasileiro.

“Não tenho esse superdesejo de ser reconhecido no Brasil, de jogar. Sinceramente, sempre fico muito balançado, porque estou muito acostumado com a Europa. Toda a temporada a gente acaba recebendo convites de clubes brasileiros, e fica sempre aquele gostinho, claro, como é seu país”, afirmou.

“Se eu jogasse pelo menos um (Campeonato Brasileiro) seria interessante, mas como aqui tem dado certo e a família está muito habituada, a gente acaba sempre tomando a decisão de ficar. Mas o futuro a Deus pertence.”

Assim, por enquanto, Marçal continua com sua carreira de respeito na Europa e de anonimato nas praias brasileiras.