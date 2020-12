‘O cara me ganhou ali’

Quem é o herói do meu herói? Os fãs de Neymar tiveram uma resposta literalmente marcante para esta pergunta no último final de semana, quando surgiram imagens do astro fazendo uma tatuagem de Goku, principal personagem do anime Dragon Ball, que fez grande sucesso no Brasil na década de 90 e nos anos 2000.

Porém, a ligação do guerreiro saiyajin e do camisa 10 do Paris Saint-Germain vai além dos desenhos, seja na televisão ou na pele.

Em uma entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, Wendel Bezerra, o dublador de Goku há mais de 20 anos, contou que já esteve com o atacante, falou de detalhes sobre a já famosa tatuagem e mostrou muita irreverência, inclusive narrando um golaço do craque com a voz do famoso personagem (veja acima).

“Eu conheço um cara que é amigo do Neymar, e ele entrou em contato comigo pedindo um áudio para o Neymar. Acho que o Gil Cebola (amigo do jogador) fez uma (tatuagem) do Vegeta na perna, e o Neymar ia fazer uma do Goku, era uma brincadeira interna. Então eu mandei um áudio do Goku: ‘Vegeta, você é um fracassado, cabe em qualquer gambito, eu que sou um poderoso saiyajin não sou tatuado em qualquer lugar. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z será: o pai tá on’’”, conta o dublador, que depois viria a saber da arte na pele do atleta por mensagens de amigos com links de notícias.

O contato entre ambos, aliás, não foi só com Goku, mas também com Wendel, que já deu palestra no Instituto Neymar. Na ocasião, comentou de um vídeo que fez brincando sobre o cabelo do atacante, que o próprio acabaria postando em suas redes sociais.

A conexão dos dois, na verdade, foi além, já que Wendel dublou até mesmo uma fala de Neymar no filme ‘xXx: Reativado’.

“Então vão acontecendo essas coincidências, dublei uma fala dele em um filme, fui dar uma palestra no Instituto Neymar, aí eles publicaram um vídeo meu, conheci ele em Paris, e agora ele faz a tatuagem do Goku. E eu jogo pôquer, estou só esperando ele me convidar para jogar pôquer lá na casa dele, porque está na hora de ele perder um pouquinho de dinheiro (risos)”, brincou Wendel, que também tem relação com o futebol de uma forma geral.

Entre os mais de 25 mil títulos que já dublou em quase 40 anos de carreira – começou aos sete -, o artista já trabalhou com o anime ‘Hungry Heart: Wild Striker’.

“Eu fazia um cara que o sonho dele era jogar no Milan, e ele era mala para caramba. Eu me divertia demais fazendo aquele anime, porque eu adoro futebol, é o que eu assisto”, contou o são-paulino, que não perde a oportunidade de mostrar seu bom humor.

“Eu gosto muito desde criança, eu jogava futebol. Se eu não tivesse virado dublador, talvez o Brasil tivesse conquistado mais Copas do Mundo. Mas infelizmente eu acabei ficando na dublagem, mas gosto de futebol, assisto ao SportsCenter, ao Linha de Passe, a todos os programas da ESPN sempre que eu posso.”

O fã do esporte Wendel, inclusive, teve uma oportunidade para poucos: ver um treino do PSG. Ele foi levar uma bolsa do Bob Esponja, outro famoso personagem que ele dubla, para Neymar. Aliás, o ‘Calça Quadrada’ também deixou sua mensagem ao astro e pediu uma tatuagem.

“Quando cheguei ele estava fazendo fisioterapia, e me falaram: ‘Ele vai sair, vamos avisar que você está aí, mas está de muleta, com dor, chateado, triste, enfim…’. De repente abriram a porta e disseram que ele estava lá me esperando. Estava de muleta, sorridente, e eu entenderia 1000% se ele tivesse ido embora. Ele me esperou, mandou me chamar, me atendeu com sorriso, com educação. Ele me ganhou ali. Deu para ver o que os amigos falavam, a disposição dele e a humildade com as pessoas, no caso eu, fiquei realmente impressionado, porque eu entenderia muito se ele tivesse ido embora.”

Wendel sairia com uma ótima impressão de Neymar e também com uma carona de Daniel Alves, de quem viu um gol de bicicleta no treino. Como o CT era longe, o lateral-direito fez o favor de levá-lo ao centro de Paris, mas o favor seria logo retribuído.

“O filho do Daniel Alves é meu fã, e ele não sabia. Fizemos um stories de brincadeira ali no carro, o filho dele me segue e viu”, contou Wendel, que receberia uma mensagem do lateral-direito/meio-campista pedindo um registro.

“Mandei um vídeo ao filho de Daniel Alves, e ele veio aqui no meu estúdio, ver como é a dublagem”, afirmou. “Depois o Daniel Alves foi jogar no meu São Paulo, e encontrei com ele na apresentação. Ele lembrou de mim na hora e me abraçou”.

Ou seja, assim como Neymar, Goku também influencia novas gerações. Os dois também compartilham algumas outras coisas, como Wendel apontou em um exercício de imaginação.

“Eles são guerreiros, o Neymar tem uma característica que o Goku tem de buscar a superação, ele não desiste, gosta dos desafios, busca se aproximar dos caras tops para ficar melhor ainda. É bem-humorado, é divertido pelo que os amigos falam, pelo que a gente percebe”, disse.

“Essa inocência, a coisa do menino Ney, acho que ele tem um pouco a inocência do Goku. A gente vê que ele não é um cara maldoso, malandro, no mal sentido. E tem esse espirito jovem, o Goku tem esse espirito jovem.”

“Como sou a voz do Goku há 21 anos, eu fiquei contente de saber que ele ia tatuá-lo. Eu me sinto parte do Goku”, contou Wendel, que agora vê Goku também fazer parte, literalmente, de Neymar.