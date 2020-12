O Céu da Meia-Noite: veja o que a crítica está dizendo do filme

George Clooney é conhecido por alguns grandes papéis no cinema, mas desde 2002 ele também tem participado de algumas produções como diretor. Nesses quase 20 anos, foram duas séries e nove filmes que tiveram Clooney atrás das câmeras. O mais recente deles é O Céu da Meia-Noite, filme que chega ao catálogo da Netflix no dia 23 de dezembro.

A produção pós-apocalíptica acompanha Augustine (Clooney), um cientista solitário no Ártico que precisa impedir Sully (Felicity Jones) e sua equipe de astronautas de voltar para casa depois de uma misteriosa catástrofe global. Vários críticos de cinema já puderam conferir o longa e você pode ver as opiniões deles abaixo.

George Clooney retorna à direção depois de ‘Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso’, de 2017Fonte: IMDb/Reprodução

Eric Eisneberg – CinemaBlend

“Sendo o artista talentoso e bem estabelecido na indústria que é, George Clooney faz um ótimo trabalho com o papel — embora também não seja um personagem que se classificaria entre os melhores ou mais memoráveis de sua carreira. É um trabalho que você espera, mas também não é particularmente especial”.

Peter Bradshaw – Guardian

“É um quebra-cabeça. O filme flutua serenamente entre essas duas situações, cada uma distraindo a sensação de perigo da outra. Ele oscila entre uma grande torção cósmica lunar, em seguida, caminha suavemente para longe”.

Owen Gleiberman – Variety

“Alguns espectadores certamente ficarão comovidos. Para mim, no entanto, O Céu da Meia-Noite apenas prova que um filme que alcança as estrelas ainda pode sair de mãos vazias”.

Pete Hammond – Deadline

“Clooney teve o cuidado de não apressar a ação, o que contribui para uma aventura deliberadamente ritmada, mas que vale o esforço necessário para assisti-la. É excepcional”.

Leah Greenblatt – Entertainment Weekly

“Mas o filme muitas vezes parece uma espécie de mistura de grandes sucessos de filmes como Perdido em Marte, Gravidade, Interestelar, Ad Astra e todos os outros que vieram antes; mais um conto sobre uma longa viagem de astronautas solitários no cosmos”.

Eric Kohn – IndieWire

“Lançado no meio de uma pandemia, O Céu da Meia-Noite tem paralelos inegáveis com os ambientes vazios em todo o mundo; ao mesmo tempo, o filme dá uma ideia do potencial da vida continuar nas condições mais terríveis. E é um lembrete bem-vindo de que, não importa o isolamento desafiador dos tempos modernos, as coisas podem ficar muito piores”.

David Rooney – Hollywood Reporter

Os fanboys de ficção científica sem dúvida acharão O Céu da Meia-Noite muito pomposo, e os ecos de filmes como Interstelar, Perdido em Marte e Ad Astra nem sempre jogam a seu favor. Mas outros responderão à sua maturidade contemplativa. Clooney e os roteiristas aqui estão claramente refletindo sobre o destino de um planeta ferido de uma forma que remete ao drama atômico que surgiu após 1959, alimentando a esperança para a humanidade, apesar da perspectiva sombria”.