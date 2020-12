“O céu está recebendo muitos craque”

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, lamentou a morte de Paolo Rossi pelas redes sociais. O ex-atacante italiano, carrasco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, faleceu na noite de quarta-feira aos 64 anos de idade, devido a um câncer de pulmão.

“Infelizmente, o céu está recebendo muitos craques nos últimos dias. Certa vez, me contaram que você fez o seu pai te levar até Florença, para me ver jogar um amistoso contra a Fiorentina. Você tinha apenas 10 anos de idade. Que honra! Obrigado pela amizade e pela generosidade, Paolo. Que Deus receba de braços abertos, meu amigo”, escreveu o Rei junto a uma foto dos dois apertando as mãos.

Com passagem de destaque pela Juventus na década de 80, Rossi foi o artilheiro da Mundial da Espanha de 1982, conquistado pela Itália, com seis gols. O Bambino D’Oro, como foi apelidado durante a carreira, marcou três vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Brasil de Telê Santana, resultado que eliminou a equipe verde-amarela.

Apesar da derrota, a Seleção Brasileira daquele ano é considerada por muitos como uma das maiores de todos os tempos. Nomes como Zico, Falcão, Júnior e Sócrates faziam parte do time.

Na semifinal, Paolo Rossi balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia. Já na decisão do torneio, o ex-atacante abriu o placar para a equipe italiana, que derrotou a Alemanha por 3 a 1.

Além da Velha Senhora, ele acumula passagens por Como, Vicenza, Milan e Hellas Verona, clube pelo qual encerrou a carreira, em 1987.