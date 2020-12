O Exorcista: diretor de Halloween é cotado para dirigir filme de terror

O icônico filme de terror da década de 1970, O Exorcista, ganhará uma sequência. O novo projeto está em desenvolvimento pela Blumhouse Productions, que recentemente trabalhou em outros reboots/continuações de clássicos do cinema, como Natal Sangrento, lançado em 2019, e Halloween, em 2018, dirigido por David Gordon Green.

Green, aliás, é o candidato principal da Blumhouse para comandar a continuação de O Exorcista, mas deve iniciar seu trabalho somente após a conclusão da trilogia Halloween, que tem programado Halloween Kills para ser lançado em 2021 e Halloween Ends em 2022.

Jason Blum, David Robinson e James Robinson serão os produtores do projeto que ainda não tem nome.

(Fonte: Warner Bros./Reprodução)Fonte: My Good Times

Poucas foram as informações divulgadas pela Blumhouse, que apenas confirmou o novo projeto como uma continuação do filme de 1973, O Exorcista, porém, sem deixar claro se terá alguma ligação com as sequências de 1977, Exorcista II: O Herege, O Exorcista III, de 1990, e O Exorcista: O Início, de 2004. Nenhuma destas sequências foi tão bem recebida pelo público e pela crítica quanto o filme original.

William Friedkin, diretor do filme de 1973, teve seu nome vinculado erroneamente à produção, quando o site IMDb o listou no próximo filme da Blumhouse, que ainda não havia sido revelado. O próprio diretor foi ao Twitter desfazer o erro. “Há um boato no IMDb de que estou envolvido com uma nova versão de O Exorcista. Isso não é um boato, é uma mentira descarada. Não há dinheiro ou motivação suficiente no mundo para me levar a fazer isso”.

A continuação de O Exorcista ainda não tem previsão de estreia nos cinemas.