‘O Flamengo tem um problema seríssimo com as duas eliminações na parte financeira’, diz Mauro Cezar

A inesperada eliminação do Flamengo para o Racing em pleno Maracanã não reflete somente no campo, mas também nos cofres do clube. Afinal, o planejamento financeiro rubro-negro para o ano previa as premiações obtidas não só pela Libertadores, mas também pela Copa do Brasil, competição que o Mais Querido também foi eliminado precocemente.

Em seu comentário de abertura no “Linha de Passe”, da ESPN, o jornalista Mauro Cezar foi firme em sua análise. Segundo o comentarista, o clube agora terá um problema seríssimo com as duas eliminações, algo que pode comprometer até os planos de contratar o centroavante Pedro, que pertence à Fiorentina (ITA).

– O que vai acontecer agora? O Flamengo tem um problema seríssimo com essas duas eliminações (Copa do Brasil e Libertadores) na parte financeira, e isso compromete, inclusive, a contratação do Pedro – disparou.

De acordo com o planejamento financeiro da diretoria do Flamengo para este ano, o orçamento contava com as conquistas dos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.