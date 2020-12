O Gargalo e as Etapas de Produção

Mudança de lugar do gargalo e as etapas de produção

Os gargalos nas etapas de produção ocorrem em vários pontos, por isso devem ser analisados em todos os detalhes.

Quando a empresa elimina a restrição, aumenta sua capacidade de produção. Assim sendo, a etapa entrega mais para a próxima etapa. No entanto, é importante analisar se o gargalo não apenas mudou de lugar, mudando de etapa.

Caso não identifique um gargalo, ocasionará filas de atendimento e atraso nas entregas, por isso o gargalo acabará aparecendo da pior forma, fazendo a empresa perder clientes, mesmo que contrate mais pessoas, já que não é exatamente no volume da equipe o gargalo da sua produção.

Revisão dos processos é uma ocorrência orgânica

O gargalo surge de forma orgânica, ao passo que há em todos os processos etapas simples e outras complexas. Uma vez que cada máquina, equipamento, software e pessoa têm seus pontos de ruptura de produtividade, fazendo com que os processos sejam revistos.

Sinal de crescimento e novos contratos

Um gargalo é um sinal de crescimento do seu negócio, pois uma empresa ociosa não demonstra gargalos. Por isso, é um sinal de novos negócios e aumento da demanda. Por isso é necessário analisar os gargalos nas etapas de produção.

A análise do gargalo faz parte das estratégias de crescimento do seu negócio. Assim sendo, é necessário atuar com equipamentos necessários e uma equipe que ampare novos clientes. Por isso, analisar os gargalos é uma otimização do mapeamento necessário para planejar sua expansão.

Visão de futuro para novos negócios e replanejamento das etapas de produção

Assim sendo, identificar os gargalos faz parte da gestão de processos do seu negócio. De forma que é uma maneira de reduzir os custos futuros para crescimento e contratações.

Todos os processos devem ser identificados para minimizar as falhas que causam os gargalos, uma vez que novos contratos não fiquem prejudicados.