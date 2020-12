o histórico de Alejandro Sabella no futebol brasileiro

Menos de duas semanas depois da morte de Diego Armando Maradona, o futebol argentino sofreu mais uma perda nesta terça-feira (8). O técnico Alejandro Sabella, vice-campeão da Copa do Mundo de 2014, morreu aos 66 anos após sofrer com uma doença cardíaca grave.

O ESPN.com.br relembrou alguns momentos marcantes do argentino envolvendo o futebol brasileiro, com títulos, fama de carrasco e até mesmo negativa ao São Paulo.

Como jogador, Sabella acumulou apenas uma passagem pelo Grêmio. Em Porto Alegre, ele foi bicampeão gaúcho nos anos de 1985 e 1986.

Em 2005, já aposentado como atleta, ele foi auxiliar de Daniel Passarella na passagem pelo Corinthians. A comissão técnica argentina ficou no Parque São Jorge por cerca de três meses durante o início da parceria com a MSI, que trouxe os argentinos Tevez e Mascherano ao clube. A saída veio após um chocolate sofrido por 5 a 1 para o São Paulo.

No ano de 2009, Sabella conquistou a Conmebol Libertadores em solo brasileiro. Comandando o Estudiantes, o treinador viu a sua equipe vencer o Cruzeiro por 2 a 1 e ficar com o principal título do continente calando o Mineirão.

Em 2015, Sabella entrou na mira do São Paulo e por pouco não trabalhou como técnico no futebol brasileiro. Na época, o time paulista buscava um substituto para Muricy Ramalho e viu o argentino como um nome que agradava a todos dentro do clube.

Ele vinha credenciado de um vice-campeonato com a Argentina na Copa do Mundo no ano anterior. As conversas avançaram, mas o desejo de assumir um time europeu acabou travando o negócio.

Getty

Sabella era cotado para assumir o Manchester City e, por isso, acabou deixando o São Paulo de lado. No entanto, a negociação com os ingleses não avançou, o que fez o treinador ficar desde então sem comandar mais nenhuma equipe.