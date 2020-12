O Marketing Digital e Os Canais de Atendimento

O Marketing Digital e a evolução dos canais de atendimento

O Marketing Digital está diretamente ligado às demandas do mercado atual, visto que o próprio setor é oriundo da evolução do mercado, bem como dos novos comportamentos das empresas e clientes.

Sendo assim, o Marketing Digital atende ao cliente de forma direta ou indireta, haja vista as interações possíveis no mercado digital. Por isso, o Marketing Digital está à frente do cliente, sendo um canal de feedbacks instantâneos, portanto, é uma forma de canal de atendimento.

A mudança do perfil do cliente e o Atendimento digital assertivo

O cliente no mercado atual não espera mais ao telefone por horas para ser atendido, por isso o atendimento está cada vez mais eficiente. Até mesmo o canal telefônico está mais dinâmico através da tecnologia do PABX Virtual, por exemplo.

Sendo assim, o cliente está mais dinâmico, de forma que faz as suas sugestões ou reclamações de forma direta, nas redes sociais. Ao passo que o profissional de Marketing Digital precisa responder de forma assertiva, visto a velocidade da internet.

Valor da empresa no mercado e união entre as áreas

Portanto, para preservar a imagem da empresa e gerar valor de mercado, o profissional de Marketing deve responder através desses canais interativos.

Dada essa necessidade, em muitas empresas, a Marketing Digital atua diretamente com outras áreas, como vendas, atendimento e relacionamento. Assim sendo, procedimentos são alinhados para que possam atender ao cliente de forma integrada, direcionada e inovadora.

Certamente, de forma direta ou indireta, o Marketing Digital está diretamente ligado às demandas do mercado atual. De forma que faz parte da forma como a empresa atende ao seu cliente, bem como sobre como o cliente enxerga a empresa.