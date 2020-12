O Mundo Sombrio de Sabrina: 4ª temporada terá grande transformação

De acordo com as declarações de Jaz Sinclair, intérprete de Roz Walker em O Mundo Sombrio de Sabrina, a 4ª temporada da série terá uma grande transformação com o passar dos episódios. Em entrevista recente ao CBR, a atriz afirmou que foi conversar com o showrunner Roberto Aguirre-Sacasa sobre os rumos de sua personagem.

“Eu tive uma conversa muito boa com Roberto. Quando comecei a participar da série, eu estava muito animada para interpretar essa garota feminista, barulhenta e indiferente neste mundo de bruxas,” revelou ela.

“Podemos experimentar muitas coisas, mas nos últimos episódios tivemos basicamente líderes de torcida e decisões questionáveis sobre a amizade com Harvey (Ross Lynch)”, explicou a atriz, comentando que pediu para que o desenvolvimento de sua personagem retornasse para os seus primórdios.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Segundo o que ela ainda contou durante a entrevista, ao conversar com Roberto Aguirre-Sacasa, ressaltou a importância da personalidade feminista de Roz e que estava disposta a interpretar o que viesse pela frente mesmo se ele não aceitasse suas sugestões.

“Se fizermos isso, vamos torná-la [uma personagem] mais completa, bonita e adorável”, teria dito Jaz Sinclair na ocasião.

“[Ele] levou a sério tudo o que eu disse e é por isso que Roz consegue tantas coisas legais na 4ª temporada”, comemorou ela, reforçando que Aguirre-Sacasa teria sido bastante receptivo durante a conversa. “Estou muito grata a ele por me ouvir”, acrescentou.

O Mundo Sombrio de Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina, no original) reimagina a origem e as aventuras de Sabrina, a jovem bruxa da cultura pop, com uma trama sombria de amadurecimento, envolvendo terror e bruxaria.

A 4ª e última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina faz primeira apresentação em 31 de dezembro de 2020 na Netflix.