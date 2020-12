O Mundo Sombrio de Sabrina: atriz fala sobre futuro da série

Com o fim de Chilling Adventures of Sabrina (O Mundo Sombrio de Sabrina), muitos fãs começaram a especular sobre o futuro de seus personagens favoritos. A 4ª temporada chega à Netflix no dia 31 de dezembro – coincidentemente, o aniversário de Sabrina – e está será a última temporada, já que a plataforma de streaming cancelou o seriado.

Em entrevista ao portal americano Den of Geek, a atriz Kiernan Shipka (Sabrina) e o ator Gavin Leatherwood (Nick) falaram sobre os acontecimentos da nova temporada.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Saiba mais sobre a 4ª temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina

Nos novos episódios, Sabrina está dividida entre sua vida normal em Greendale e o seu papel como Rainha do Inferno no submundo. Para Shipka, a experiência de interpretar duas versões diferentes da personagem é um exercício complexo de atuação. Afinal, ela já interpreta Sabrina há algum tempo, mas nunca precisou desenvolvê-la como Morningstar – o sobrenome de Lúcifer.

Além disso, ambos os atores concordam que a química entre Sabrina e Nick é inegável e um dos motivos pelos quais a série é tão amada. Para Leatherwood, foi uma questão de amor à primeira vista e que precisou ser desenvolvida para que ambos amadurecessem.

Por último, Kiernan Shipka afirmou ter esperanças de voltar a interpretar Sabrina mais uma vez. Apesar de a Netflix não ter planos de um dia retomar com O Mundo Sombrio de Sabrina, ela diz que sempre tem esperança e espera poder encontrar a personagem que interpretou nos últimos anos novamente.

E aí, o que você achou dessa notícia e como você acha que será o final de Chilling Adventures of Sabrina? Deixe seu comentário no espaço abaixo e aproveite para compartilhar o artigo nas redes sociais!