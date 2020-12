O Mundo Sombrio de Sabrina: o que esperar da 4ª temporada

A parte final de O Mundo Sombrio de Sabrina (The Chilling Adventures of Sabrina) está cada vez mais próxima. A 4ª e última temporada da série da Netflix estreia no mesmo dia do aniversário da personagem principal: 31 de dezembro. Infelizmente, a plataforma de streaming decidiu cancelar a série, mas trouxe um final que pode ser diferente do que os fãs esperavam.

O que esperar da 4ª temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina

No final da 3ª temporada, Sabrina é dividida em duas partes de uma forma completamente mágica e metafísica. Enquanto sua versão terrena, Sabrina Spellman, vive na Terra com seus amigos, sua versão macabra, filha de Lúcifer Estrela da Manhã reina o Inferno. Esse é, sem dúvidas, o aspecto mais importante da parte final da série.

Afinal, desde o começo, tudo o que Sabrina sempre quis foi viver uma vida relativamente normal com os seus amigos humanos. Porém, desde que entrou na Academia, sua vida virou de cabeça para baixo. Mas, até o momento, nada havia sido tão grandioso quanto se tornar… Bem, a rainha do Inferno.

A divisão de Sabrina garante alguns dos momentos mais divertidos da série. Conforme suas duas personalidades conversam, elas se tornam verdadeiras amigas (apesar de, tecnicamente, serem a mesma pessoa). O que é muito bom, já que Sabrina e seus companheiros de Greendale precisam lidar com uma nova ameaça: os Terrores do Sobrenatural.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Por sua vez, esses Terrores são 8 criaturas que existem antes da criação da terra. Ao longo da temporada, cada episódio traz uma entidade diferente que precisa ser combatida para salvar tanto a família mágica dos Spellman, como seus colegas humanos do ensino médio.

Ah, e aqui vai uma surpresa: se você se decepcionou com o Salém não falar em O Mundo Sombrio de Sabrina, saiba que o gato falante está de volta em um dos episódios da 4ª temporada. Isso mesmo! Além disso, as tias Zelda e Hilda originais da série dos anos 90 também estão presentes para matar as saudades da versão original.

De forma geral, essa nova temporada será uma ótima forma de nos despedirmos de Sabrina, Nick e os outros personagens que tanto amamos. O que você acha que o futuro reserva para a bruxinha? Deixe sua opinião no espaço abaixo e não se esqueça de maratonar a série na Netflix a partir de 31 de dezembro.