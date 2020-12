O pior ataque da história do Vasco | Blog do Garone

Não, o título não é um exagero. Sequer é uma opinião ou uma análise. É um dado estatístico.

Após 45 jogos disputados em 2020, o Vasco vive a sua pior média de gols feitos em todos os tempos. Em mais de 100 anos de futebol, jamais o clube teve um rendimento ofensivo tão ruim. Nem mesmo em seu ano de estreia pelos gramados cariocas, em 1916, ainda muito distante do profissionalismo.

Até agora, são 40 bolas na rede na temporada, o que lhe dá uma péssima média de apenas 0,88 por partida. A pior marca entre todos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro e a pior de sua história.

Com exceção do time atual, a única vez em que o Cruz-Maltino teve um rendimento inferior a um tento por confronto foi em 1971. Naquele ano, apesar do surgimento de Roberto Dinamite – já em novembro -, a equipe marcou somente 60 vezes em 67 atuações. Uma média de 0,89 por jogo. Dé, o Aranha, com 18 gols, foi o principal artilheiro.

E essa deficiência ficou escancarada na eliminação da Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira, em São Januário. Jogando no contra-ataque – como tem sido as atuações mais consistente do time desde a chegada de Ricardo Sá Pinto -, o Vasco conseguiu 14 finalizações no duelo. Onze delas de dentro da área. E apenas cinco foram na direção do gol. Nenhuma nas redes. Acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Ribamar teve duas oportunidades claras na perna esquerda, uma em cada tempo, e uma de cabeça, mas mandou todas para fora. Gustavo Torres, no início da etapa final, também isolou. Neto Borges, aos 50 minutos do 2º tempo, quase na pequena área, mandou em cima do goleiro Unsain. Arqueiro que já havia parado também Marcelo Alves, na primeira metade do jogo.

O Vasco enfileirou oportunidades e as desperdiçou uma a uma, sem qualquer pudor ou constrangimento.

Hoje, não é um exagero dizer que Germán Cano é, no mínimo, meio time do Vasco. Os 20 gols de um total de 40 da equipe são a prova disso.

PIORES ATAQUES DA HISTÓRIA DO VASCO

2020 – 40 gols em 45 jogos – 0,88 g/j

1971 – 60 gols em 67 jogos – 0,89 g/j

1972 – 73 gols em 72 jogos – 1,01 g/j

2017 – 65 gols em 60 jogos – 1,08 g/j

1973 – 73 gols em 67 jogos – 1,09 g/j