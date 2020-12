Barbara França está ansiosa para cruzar a linha de chegada em Amor Sem Igual. Com o último capítulo previsto para meados de janeiro, a atriz ainda tem um mês e meio para sobreviver na novela da Record. Afinal, o retrospecto da intérprete não é dos melhores quando o assunto é chegar sã e salva ao último capítulo. “O povo adora me matar”, brinca.

A sina a acompanha desde o primeiro trabalho na televisão, quando protagonizou um episódio sobre o assassinato de Mônica Granuzzo no Linha Direta (2007). A jovem caiu de uma janela ao tentar escapar de uma tentativa de estupro, em um dos casos que levou o Rio de Janeiro à comoção popular –até Angela Ro Ro compôs uma canção sobre a garota.

O episódio, aliás, serviu de inspiração para a morte de Nicole nos primeiros episódios de Verão 90 (2019). “Uma coincidência sinistra e bizarra. Quando recebi o convite, eu comentei com as autoras que já tinha vivido exatamente o mesmo papel. Isso me arrepiou a alma. A Sophia Abrahão que ia fazer, mas entrei logo depois. Era mesmo para ser eu”, filosofa.

A artista também levou a pior quando trocou os folhetins da Globo pela Record em 2015. Na primeira fase de Os Dez Mandamentos (2015), Maya foi envenenada por Yunet (Day Mesquita/Adriana Garambone) depois de se casar com Ramsés (Edu Pinheiro/Sérgio Marone).

O desfecho do folhetim de Cristianne Fridman, no entanto, promete colocar um ponto-final na série de finais trágicos. “Desta vez não vão me matar nem vou morrer. Não sei o porquê dessas casualidades. As pessoas devem me olhar e achar que vou dar uma boa morta”, dispara a carioca, aos risos.

Nicole na novela Verão 90

Quase poderosa

Barbara trocou a chance de fazer uma série na Netflix pelo papel de Fernanda, com quem se identificou desde as primeiras leituras. “Nós abraçamos as mesmas causas humanitárias. Ela tem essa coisa da filantropia. Essa generosidade e essa empatia são coisas que tenho em comum com a personagem”, analisa.

Ela chegou a fazer testes para Angélica, mas a protagonista acabou nas mãos de Day Mesquita. “Tudo acontece da maneira que tem que acontecer. Quando eu soube da Fernanda, eu me encantei demais. Eu sou muito grata. Não era para ser a Poderosa. Eu abracei com muito amor e carinho essa oportunidade”, confidencia a atriz de 28 anos.

A intérprete, no entanto, quer dar uma guinada na carreira assim que concluir o trabalho como a patricinha de mão aberta. “Os meus personagens têm sido bem diferentes, mas muitas vezes eu pego um perfil mais fofo, uma princesinha. Queria mesmo era uma policial agora”, arremata a loira.

