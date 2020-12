o que chega no Prime Video em janeiro · .

O Prime Video anunciou os novos conteúdos que estreiam em seu catálogo no Brasil em janeiro para os assinantes assistirem online via streaming ou off-line por meio de download. Os destaques são a terceira temporada da série American Gods e a primeira da produção chilena La Jauría, além da 15ª e última fase de Supernatural, uma das séries mais duradouras da TV.

The Assistant e 10 Horas para o Natal são as novidades em filmes na plataforma no começo de 2021. O Prime Video Channels, serviço que oferece aos usuários do Prime Video a possibilidade de assinar outros streamings dentro da própria plataforma, funcionando como uma TV por assinatura, também traz novos conteúdos.

Os assinantes podem acompanhar as estreias de Elizabeth (1998), filme que rendeu a Cate Blanchett o Oscar de Melhor Atriz em 1999, a primeira temporada de The Stand e a segunda e terceiras temporadas de Henry Danger.

Confira a lista de estreias do Prime Video em janeiro:

Supernatural (dia 1º, 15ª temporada)

Desde que era pequeno, Sam Winchester (Jared Padalecki) tentava escapar do próprio passado. Após a misteriosa morte de Mary (Samantha Smith), o pai de Sam passou a procurar vingança contra as forças do mal que mataram a esposa, destruindo qualquer ser maligno que cruzasse o seu caminho.

Ao contrário de Sam, Dean (Jensen Ackles), irmão mais velho, sempre quis seguir os passos do pai. Sam está determinado a se livrar do “negócio da família”, mas sua vida está prestes a tomar os rumos que ele não desejava e sua única escolha é unir-se ao irmão.

The Assistant (dia 7, estreia)

Jane (Julia Garner) é uma aspirante a produtora de cinema que recentemente conseguiu seu emprego dos sonhos como assistente de um poderoso magnata do entretenimento. Seu dia a dia é muito parecido com o de qualquer outra profissional de sua área. Mas, à medida que Jane segue sua rotina diária, ela começa a perceber todos os abusos que envolvem seu ambiente de trabalho e sua posição profissional.

10 Horas para o Natal (dia 7, estreia)

Cansados de passar noites de Natal sem graça após a separação dos pais, os irmãos Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para tentar reunir a família novamente e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel. Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas dez horas para o Natal.

American Gods (dia 11, terceira temporada)

American Gods é sobre uma história épica de uma guerra inevitável entre os velhos deuses da mitologia e os novos deuses da tecnologia moderna. Ricky Whittle estrela como o ex-presidiário Shadow Moon –um homem a serviço do misterioso Mr. Wednesday, interpretado por Ian McShane–, que descobre que além de seu chefe ser o Deus supremo todo poderoso, pai de Odin, ele também é o pai de Shadow.

Na terceira temporada, Shadow afasta esse destino aparente e se estabelece na idílica cidade de Lakeside, Wisconsin, para fazer seu próprio caminho, guiado pelos deuses de seus ancestrais negros, os Orixás. No entanto, ele logo descobrirá que as águas tranquilas desta cidade são profundas, escuras e sangrentas, e que rejeitar ser um deus não é uma opção. Então, a única escolha possível a fazer é decidir que tipo de deus ele quer ser.

La Jauría (dia 29, primeira temporada)

O thriller psicológico acompanha o sumiço da estudante Blanca Ibarra (Antonia Giesen), que realizava protestos na escola religiosa Santa Inés. O desaparecimento da jovem despertará o centro das atenções da sociedade e também o desejo da polícia em solucionar este misterioso caso que, ao passo das investigações, tudo aponta que haja o envolvimento de uma rede de abuso contra mulheres.

Veja a lista de estreias do Prime Video Channels em janeiro:

Elizabeth (dia 1º), no Starzplay

Elizabeth Tudor (Cate Blanchett) torna-se a rainha de uma dividida e perigosa Inglaterra em 1558. Ela é vista como fraca por ameaças de todo lugar e é altamente aconselhada pelo advogado William Cecil a se casar. Inteligente e cautelosa, ela deve escolher onde colocar a sua confiança: em seu astuto secretário Walsingham (Geoffrey Rush), em um mestre da espionagem ou em seu amante secreto, Sir Robert Dudley.

The Stand (dia 3, primeira temporada), no Starzplay

The Stand é a visão apocalíptica de Stephen King de um mundo dizimado pela peste e envolvido em uma luta elementar entre o bem e o mal. O destino da humanidade recai sobre os ombros frágeis da Mãe Abagail, de 108 anos, e de um punhado de sobreviventes. Seus piores pesadelos estão personificados em um homem com um sorriso letal e poderes indescritíveis: Randall Flagg, o Homem de Preto.

Henry Danger (dia 15, segunda e terceiras temporadas), no Paramount+

Henry Hart, de 13 anos, consegue um emprego de meio período como Kid Danger, ajudante do super-herói Capitão Man. As vantagens são fantásticas, mas o garoto precisa manter seu trabalho em segredo de seus melhores amigos e da irmã mais nova.