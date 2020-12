O que é o AME e como funciona o cashback?

Um dos grandes destaques da última Black Friday foi o cashback, sistema que permite que os consumidores recebam de volta uma porcentagem do valor que gastaram nas compras. Entre as ferramentas disponibilizadas pelos varejistas, o aplicativo Ame, uma carteira digital da B2W (Americanas.com, Submarino e Shoptime), foi responsável por grande parte dos negócios.

Nascida em 2018, a Ame é uma fintech pioneira em pagamentos digitais: foi uma das primeiras a criar uma plataforma de negócios mobile, que permite ao usuário, através do app, pagar compras em lojas físicas e online, recarregar o celular, comprar créditos de jogos, abastecer o carro, e tudo isso via celular, sem papel. E o mais legal é que, pagando com Ame nas lojas parceiras, você ganha o famoso cashback.

O aplicativo pode ser baixado tanto na App Store, quanto na Google Play. A partir daí, o sistema solicita o fornecimento de nome completo, CPF, data do nascimento, email e número de telefone. Após o recebimento das informações, e a validação dos dados, o usuário recebe um email confirmando a validação da conta.

Fonte: Ame Digital/DivulgaçãoFonte: Ame Digital

Quais são as vantagens do Ame?

Além do cashback, do qual falaremos em seguida, a grande vantagem da plataforma, conforme seus desenvolvedores, é cuidar da sua vida financeira: embora não seja um banco, o aplicativo permite a realização de transações financeiras, como transferências e pagamentos.

Também é possível pagar e parcelar boletos, solicitar empréstimo pessoal ou um cartão de crédito. Tudo isso direto pelo app, sem burocracias. Além disso, o aplicativo Ame Digital não cobra nenhum tipo de tarifa, o que significa transferir dinheiro para outros usuários do serviço sem nenhum custo. Também é possível fazer transferências e pagamentos PIX com o app.

Estão disponíveis no app da Ame diversos tipos de gift cards, da Uber, do Spotify, da Google Play, entre outros. A plataforma também disponibiliza ingressos para festas e shows em condições especiais, faz recarga de créditos no celular e ainda permite comprar créditos para jogos online e game cards.

Fonte: Ame Digital/DivulgaçãoFonte: Ame Digital

Como funciona o cashback do Ame?

Quando você utiliza o App da Ame para fazer pagamentos em lojas e estabelecimentos parceiros, parte do valor dos produtos retorna para sua conta. Tão logo o pagamento é feito, o valor do cashback é informado: no site da loja, na hora da compra, no extrato da conta Ame, e em Detalhes da Compra.

O processo é automático: nas compra online, você recebe seu cashback em até 30 dias corridos após a entrega, e nas lojas físicas, o cashback é disponibilizado em sete dias corridos. Uma vez na conta, ele não expira nunca. Mas, o cashback é válido apenas para produtos elegíveis; por isso, é preciso ficar atento para a descrição do objeto.

Fonte: Lojas Americanas/ReproduçãoFonte: Lojas Americanas

Quanto ao percentual do cashback, ele não é fixo, variando conforme as ações promocionais das lojas parceiras. Mas, embora não interfira, a Ame sempre envia notificações com promoções. O cashback que é creditado na conta Ame pode ser usado para fazer compras nos parceiros ou ser transferido para outra conta Ame. O saldo da conta Ame não pode ultrapassar R$ 5 mil.