O que é o Boxing Day? Entenda a relação entre o Natal e a Premier League

Diferente de países como Portugal e França, a Inglaterra não tem pausa no futebol por causa do Natal. Isso se deve por causa do “Boxing Day”, um feriado celebrado no dia 26 de dezembro, dia seguinte ao Natal, nos países do Reino Unido, desde 1871.

Na Inglaterra, a data é marcada por uma rodada de todas as principais divisões e que ocorrem no mesmo dia.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

Existem algumas teorias para a criação do Boxing Day. A primeira delas é que “box” (significa caixa) seria uma referência à caixa que empregados domésticos recebiam com as sobras dos jantares.

A segunda teoria também envolve patrões e empregados. Os aristocratas britânicos faziam presentes para seus serviçais e as entregavam em caixas (boxes), daí o nome “Boxing Day”.

Há também uma outra teoria, que se deve às caixinhas colocadas nas igrejas para doação de dinheiro para famílias pobres no dia do Natal e que seriam abertas no dia 26. Os fiéis eram convidados a doarem e essa renda era repartida entre os mais necessitados.

A nível cultural, o feriado celebra o dia de Santo Estevão e serve para as pessoas trocarem presentes indesejados, aproveitarem vale-compras e queimas de estoque.

No início do Boxing Day no futebol, as partidas eram disputadas entre times rivais ou equipes que tinham pouca distância geográfica entre elas para evitar que os torcedores viajassem durante horas logo depois do Natal.