O que estudar de GEOGRAFIA para o ENEM?

Como estudar Geografia para o ENEM?

Existem milhares de tópicos dentro da disciplina de Geografia que podem aparecer na sua prova do ENEM. Porém, você pode filtrá-los e dar mais atenção para alguns do que para outros.

Principalmente nessa reta final de revisão para as principais provas do país, incluindo o ENEM, é de extrema importância que você saiba quais são os assuntos que merecem uma atenção a mais, ou seja, horas de estudo a mais.

O artigo de hoje vai trazer alguns desses tópicos principais e que aparecem com mais frequência.

Meio Ambiente e seus impactos

A prova do ENEM gosta muito de relacionar diversas disciplinas questões em uma única questão. E essas questões normalmente envolvem o Meio Ambiente.

Dentro desse tópico, dê uma atenção especial para os fenômenos da poluição, urbanização, destruição de certos ambientes vegetais e animais, entre outros. É importante relacionar esse tópico com assuntos atuais também, como as queimadas no Cerrado.

As Fases do Capitalismo

O capitalismo, enquanto sistema socioeconômico, possui uma série de fases, desde o seu desenvolvimento até os dias de hoje.

Além disso, o ENEM gosta muito de envolver o Capitalismo em questões sobre a Guerra Fria, envolvendo os Estados Unidos (país capitalista) e a URSS (país socialista). Nesse assunto, o uso de charges é muito frequente.

A melhor maneira de estudar esse tópico é fazer uma série de exercícios de provas passadas.

Migrações

As migrações ocorrem há milhares de anos. O ENEM tem cobrado com frequência questões sobre esse fenômeno, relacionando-o também com alguns tópicos da História.

Nessas questões, o uso de gráficos e de dados estatísticos é muito frequente. E, por isso, é de extrema importância que você saiba interpretá-los.

Além disso, você deve estudar também as condições que levaram determinados povos a migrar, tanto em relação ao Brasil quanto em relação a outros países do mundo, principalmente aqueles do Oriente Médio.