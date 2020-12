O que estudar de História para o ENEM?

O que estudar de História para a prova do ENEM?

A disciplina de História é separada em duas vertentes: História do Brasil e História Geral. E todos sabemos que existem diversos tópicos dentro dessas duas divisões.

Porém, existem alguns tópicos que costumam aparecer muito mais que outros nas questões da prova do ENEM. E se você tem pouco tempo, quer fazer uma revisão ou quer focar em tópicos mais específicos, é essencial que você saiba o que mais cai.

O artigo de hoje vai trazer alguns dos tópicos mais cobrados nessa prova.

Grécia Antiga

O tópico que aborda a Grécia Antiga normalmente é ensinado nas escolas dentro de “Antiguidade Clássica”, que envolve o estudo também da Roma Antiga.

Porém, na prova do ENEM, Roma é deixada um pouco de lado. A incidência de questões que abordam diversos aspectos da Grécia Antuga tem sido alta.

Por isso, vale a pena revisar esse tópico.

Reforma Protestante

Esse período marca a renovação da Igreja e por isso é muito cobrado na prova do ENEM. A Reforma envolve uma série de movimentos e seu principal líder é Martinho Lutero. Além disso, a reforma protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, por isso o estudo desse assunto tão extenso pode ser um pouco complicado para aqueles que não têm afinidade com a disciplina de História.

República Oligárquica

A República Oligárquica, período que começa em 1894 e vai até 1930, costuma ser muito abordada pelas questões do ENEM. Ela também é chamada de República do Café com Leite.

Lembre-se de que esse tópico está dentro de República Velha, já que essa se divide em República da Espada (1889-1894) e República Oligárquica (1894-1930).

O ENEM poderá te perguntar, dentro desse tópico, sobre voto de cabresto e política dos governadores, economia.

As três Revoluções Industriais

A primeira Revolução Industrial acontece na Inglaterra, no ano de 1760. A segunda acontece no século XIX e está relacionada com a automatização dos processos de produção.

A terceira e última revolução é caracterizada pelo avanço técnico-científico e pela globalização.

Revise esses tópicos para garantir um bom desempenho no ENEM!