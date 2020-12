‘O que mais quero é voltar a jogar com ele. Temos que fazer isso ano que vem’

Neymar falou nesta quarta-feira (2) sobre a vontade de atuar novamente com Lionel Messi. Decisivo na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester United, pela Champions League, o atacante concedeu entrevista à ESPN Argentina e não escondeu o desejo. E deu até um prazo para isso acontecer.

“Quero voltar a jogar com ele. O que mais quero é aproveitar sua companhia outra vez dentro de campo. No ano que vem temos que fazer isso”, disse o camisa 10 do PSG.

Os dois craques atuaram lado a lado por quatro temporadas, entre 2013 e 2017, pelo Barcelona. Já estrela da equipe, Messi acolheu o recém-chegado Neymar, comprado do Santos, no que virou uma grande parceria dentro e fora de campo. Juntos, eles conquistaram dez títulos, entre eles uma Champions League, um Mundial de Clubes e o bicampeonato de LaLiga.

Neymar deixou o Barça em 2017, vendido por 222 milhões de euros ao PSG. Desde então, o brasileiro já tentou a volta ao clube espanhol, mas não houve acordo para que a negociação evoluísse. Agora, o mais provável é que Messi mude de equipe, já que seu contrato com o time catalão vence ao fim da temporada, em junho.

O craque argentino tentou sair do Barcelona e tinha o Manchester City como destino preferencial. Mas o Paris Saint-Germain também aparecia como um dos interessados em Messi. Para Neymar, o amigo se encaixaria em qualquer lugar da equipe francesa, inclusive no seu.

“Eu não me importo, eu colocaria ele no meu lugar, eu saio”, encerrou Neymar, que tem vínculo com o PSG até o meio de 2022.