o que muda na Premier League pós-Brexit

A Federação Inglesa anunciou como irão funcionar as novas regras para clubes do país a partir da virada do ano, com o fim do período de transição do Brexit. Serão duas mudanças significativas para os novos atletas estrangeiros de equipes da Premier League e da English Football League.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Quanto a contratações, os clubes poderão se reforçar com um limite de três estrangeiros sub-21 em cada janela, com um máximo de até seis por temporada. Não poderão mais ser contratados jogadores estrangeiros menores de 18 anos.

Além disso, há um novo critério em relação aos vistos de trabalho, sendo que jogadores frequentes em seleções nacionais não devem ter adversidades quanto a isso. Quanto melhor o ranking, maiores as chances de qualificação automática para o visto dependendo do número de partidas em um período de dois anos.

Quanto maior a frequência do atleta em sua seleção e quanto maior o nível da seleção no ranking estabelecido (veja abaixo), maior a chance de o atleta ser liberado. Ainda que não esteja em condições de ter o ‘auto pass’, o atleta conseguirá o visto de trabalho automaticamente se alcançar 15 pontos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O critério também considera o desempenho do time de origem do atleta no campeonato nacional e em torneios continentais.

Se o jogador não alcançar a marca, o clube pode fazer uma solicitação de excepcionalidade e apresentar argumentos sobre os motivos que impediram o atleta de ter obtido a pontuação.

O texto foi escrito com informações de um levantamento feito por Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN, em seu perfil no Twitter (veja abaixo).

Premier League Mike Hewitt/Getty Images

As ligas nacionais foram divididas da seguinte forma:

Nível 1: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França

Nível 2: Portugal, Holanda, Bélgica, Turquia, Inglaterra (2ª divisão)

Nível 3: Rússia, Brasil, Argentina, México, Escócia

Nível 4: República Tcheca, Croácia, Suíça, Espanha (2ª divisão), Alemanha (2ª divisão), Ucrânia, Grécia, Colômbia, MLS, Áustria, França (2ª divisão)

Nível 5: Sérvia, Dinamarca, Polônia, Eslovênia, Chile, Uruguai, China

Nível 6: todas as outras

As competições continenais foram divididas da seguinte forma:

Nível 1: Uefa Champions League, Conmebol Libertadores

Nível 2: Uefa Europa League, Conmebol Sul-Americana

Nível 3: todas as outras

´

Os critérios estão detalhados neste longo documento. https://t.co/KL6f6Ly3qM — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 1, 2020

Nível 4: R. Tcheca, Croácia, Suíça, Espanha (2ª), Alemanha (2ª), Ucrânia, Grécia, Colômbia, MLS, Áustria, França (2ª)

Nível 5: Sérvia, Dinamarca, Polônia, Eslovênia, Chile, Uruguai, China

Nível 6: todas as outras — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 1, 2020

Jogadores frequentes em seleções nacionais não devem ter problemas para obter o visto. Quanto melhor o ranking, maiores as chances de qualificação automática para o visto dependendo do número de partidas num período de 2 anos pic.twitter.com/f5TzCa7y5N — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 1, 2020