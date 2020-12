o que mudou no São Paulo desde 1ª rodada adiada

O São Paulo está em Goiânia para disputar uma partida que originalmente deveria ter acontecido há 116 dias, mas um surto de COVID-19 impediu. Nesta quinta-feira (3), o Tricolor visita o Goiás, em duelo atrasado da, acreditem, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A sorte da equipe do Morumbi é que, de lá para cá, muita coisa mudou – e para bem melhor.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em 9 de agosto, o São Paulo foi a campo e aguardou, todo trajado com uniforme de jogo, a CBF adiar oficialmente a peleja contra o Goiás. No gramado, estava um time em baixa após uma eliminação vexatória no Campeonato Paulista, um treinador pressionado e com cargo ameaçado, além de jogadores que mais tarde perderiam espaço na escalação – e também no clube.

Eliminado pelo Mirassol nas quartas de final do estadual, o time tricolor começaria o Brasileirão naquele domingo com um peso enorme nos ombros. Naquela altura, Diniz ainda não havia realizado tantas mudanças. A zaga ainda era formada por Arboleda e Bruno Alves, Tchê Tchê era o primeiro volante e Pablo atuava na referência do ataque. A alteração mais significativa era a troca de Alexandre Pato por Liziero.

Time do São Paulo posado antes de enfrentar o Mirassol, pelo Campeonato Paulista Rubens Chiri / saopaulofc.net

Pato, que ficaria no banco contra o Goiás, jamais voltou a vestir a camisa do São Paulo. Dias depois daquele jogo adiado, fez um acordo com a diretoria e rescindiu o contrato válido até o fim de 2022. Sem clube até hoje, o atacante abriu a porta de saída, que mais tarde foi usada também pelo zagueiro Anderson Martins, atualmente no Bahia, e o atacante Everton, negociado com o Grêmio.

Reforços? Só um. Na ida de Everton, o São Paulo acabou arrumando uma solução para seu elenco. Chegou Luciano, atacante pouco aproveitado por Renato Gaúcho, mas que virou peça fundamental no esquema de Fernando Diniz. Os dois trabalharam juntos no Fluminense e reviveram a boa parceria dos tempos de Rio de Janeiro, a ponto de serem pilares da reconstrução tricolor.

Fernando Diniz observa treinamento do São Paulo em Salvador Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Hoje, quase quatro meses depois, o time volta a Goiânia em situação absurdamente diferente. Luciano, com seus 14 gols em 24 jogos, é parte integrante do bom momento do São Paulo, mas não é o único. As promessas de Cotia, grupo que tem o zagueiro Diego Costa, o volante Luan, o meia Gabriel Sara e o atacante Brenner, passaram de reservas inutilizados por titulares indiscutíveis.

Isso causou mudanças naturais na escalação. Arboleda foi para a reserva (foram meses sem jogar até ser decisivo contra o Bahia, na rodada passada), Tchê Tchê perdeu a posição (quebrou o galho até na lateral direita, mas nunca mais como primeiro volante), Pablo virou um banco de luxo para uma dupla de ataque das mais entrosadas.

E assim Fernando Diniz, que ainda acumulou tropeços, críticas e uma nova eliminação (para o Lanús, na Sul-Americana), deu a volta por cima ao reconstruir o São Paulo, bem mais forte hoje do que em agosto, pela terceira vez na mesma temporada.

Com 41 pontos e na segunda posição, o São Paulo tomará a liderança isolada do Campeonato Brasileiro do Atlético-MG se vencer o Goiás, lanterna, com 16 pontos, e dono da pior defesa da competição (37 gols sofridos). Uma ascensão inesperada para quem foi a Goiânia pela última vez só para suturar machucados e hoje, invicto há 14 rodadas, joga para consolidar o que construiu.